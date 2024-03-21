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В Пентагоні назвали «червоні лінії» для України у використанні F-16
23:20 20.03.2024 |
Винищувачі F-16 дадуть "унікальний повітряний потенціал" Україні. Водночас використовувати їх можна буде лише в межах суверенної території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки (США) Патріка Райдера в інтерв'ю "Радіо свободі", яке транслювали в ефірі телемарафону.
Відповідаючи на запитання про те, чи існують застереження для України щодо F-16, речник Пентагону заявив, що Захід бачить використання винищувачів Україною лише в межах її суверенної території. Водночас він зауважив, що літаки дадуть "унікальний повітряний потенціал" нашій країні.
"Який має на меті зосередитися на захисті Україною своєї суверенної території й всередині суверенних кордонів України", - відзначив Райдер.
Він додав, що повітряна коаліція наразі докладає всіх зусиль, аби навчити українських пілотів та техніків керування та підтримки цих літаків. У тому ж числі коаліція опікується питанням доставки винищувачів.
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