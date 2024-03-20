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АНАЛІТИКА

Радник Байдена не згадав відновлення цілісності України серед умов її перемоги

 

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає перемогою України, якщо вона вийде з війни суверенною, демократичною, вільною країною; при цьому він не згадує серед умов перемоги відновлення територіальної цілісності.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає перемогою України, якщо вона вийде з війни суверенною, демократичною, вільною країною.

"Я сказав, що сьогодні Україна повинна перемогти. І що це означає? Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, з сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, що зростає не лише в традиційних сферах, а й у сфері високих технологій, в сферах, в яких ви впроваджуєте інновації, і навіть перед лицем російських атак ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога", - сказав Салліван у середу на брифінгу в Києві.

Тепер, сказав він, "це має вирішальний військовий вимір, тобто надання необхідної підтримки, постачання та зброї хоробрим українським солдатам, щоб вони могли ефективно робити те, що їм потрібно, на полі бою".

"У нас є розвідувальне співробітництво, є економічне співробітництво, є дипломатія, яку ми проводимо разом, щоб працювати над демократичними реформами та економічними реформами. Тож це комплексна, всебічна і спільна робота уряду США, яку наш президент визначив як ключовий пріоритет Сполучених Штатів, щоб Україна не просто перемогла, а й домоглася успіху", - наголосив радник президента США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

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