Фінансові новини
- |
- 20.03.24
- |
- 22:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Радник Байдена не згадав відновлення цілісності України серед умов її перемоги
22:13 20.03.2024 |
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван вважає перемогою України, якщо вона вийде з війни суверенною, демократичною, вільною країною; при цьому він не згадує серед умов перемоги відновлення територіальної цілісності.
"Я сказав, що сьогодні Україна повинна перемогти. І що це означає? Це означає, що Україна вийде з цієї війни суверенною, незалежною, вільною, здатною стримувати майбутню агресію, з сильною, динамічною демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, що зростає не лише в традиційних сферах, а й у сфері високих технологій, в сферах, в яких ви впроваджуєте інновації, і навіть перед лицем російських атак ви впроваджуєте інновації. Ось що означає перемога", - сказав Салліван у середу на брифінгу в Києві.
Тепер, сказав він, "це має вирішальний військовий вимір, тобто надання необхідної підтримки, постачання та зброї хоробрим українським солдатам, щоб вони могли ефективно робити те, що їм потрібно, на полі бою".
"У нас є розвідувальне співробітництво, є економічне співробітництво, є дипломатія, яку ми проводимо разом, щоб працювати над демократичними реформами та економічними реформами. Тож це комплексна, всебічна і спільна робота уряду США, яку наш президент визначив як ключовий пріоритет Сполучених Штатів, щоб Україна не просто перемогла, а й домоглася успіху", - наголосив радник президента США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Радник Байдена не згадав відновлення цілісності України серед умов її перемоги
ТОП-НОВИНИ
|Прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2023 рік становить 88% - звіт
|Україна отримала перший транш 4,5 млрд євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу
|Кабмін вирішив закрити реєстр «міжнародних спонсорів війни»
|ЄС подовжить «економічний безвіз» для України, але з умовами
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Комітет парламенту Швеції схвалив поставку Україні протитанкових ракет і бойових катерів
|Не тільки тральщик Narcis: Бельгія передасть Україні 300 броньованих машин Iveco LMV та артилерійські боєприпаси
|Опалювальний сезон завершать достроково, – голова «Нафтогазу»
|Німеччина анонсувала допомогу на 542 млн долари
|До кінця березня країни ЄС передадуть Україні вже половину з обіцяного мільйона снарядів
|Країни ЄС остаточно погодили виділення 5 мільярдів євро на зброю для України, – МЗС
Бізнес
|Qualcomm представила Snapdragon 8s Gen 3: процесор для недорогих флагманських смартфонів
|Apple доведеться заплатити $490 млн через помилку Тіма Кука
|Mercedes-Benz тестує людиноподібних роботів на заводі в Угорщині
|Найдорожчий чохол для iPhone 15 Pro і 15 Pro Max розроблений ШІ та коштує €300 000
|SpaceX створює шпигунську мережу супутників для Пентагона — Reuters
|Кількість IT-фахівців у 2023 р. в Україні збільшилася на 2,7% - IT-Асоціація
|Перегони за мегагерци тривають: Intel Core i9-14900KS досягає потужності в 6.2 ГГц прямо з коробки