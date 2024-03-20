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Прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за 2023 рік становить 88% - звіт
17:46 20.03.2024 |
Прогрес виконання зобов'язань, передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, за 2023 рік становить 88%, свідчать звіт про виконання угоди.
Згідно з повідомленням пресслужби віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, звіт про виконання Угоди про асоціацію передано стороні ЄС у межах 9-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС 20 березня в Брюсселі (Бельгія).
"Попри тривалу повномасштабну війну Росії проти України, ми продовжуємо послідовну роботу над поглибленням секторальної інтеграції в ЄС. Загальний прогрес виконання угоди за 2023 рік збільшився на 5%. У 2023 році Кабінет Міністрів України виконав 86% завдань згідно з угодою", - зазначив генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков.
Зазначено, що найбільшого прогресу - понад 90% - досягнуто в таких галузях, як: інтелектуальна власність; статистика та обмін інформацією; гуманітарна політика; юстиція, свобода, безпека, права людини; освіта та молодь; політичний діалог, національна безпека та оборона.
Загальний прогрес за 2014-2023 роки: Кабмін - 75% заходів виконано, Верховна Рада - 64%, інші органи державної влади - 62% виконано.
Ознайомитися зі звітом можна за посиланням: https://eu-ua.kmu.gov.ua/wp-content/uploads/Zvit-pro-vykonannya-UA-za-2023-r._UA-.pdf
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