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Кабмін вирішив закрити реєстр «міжнародних спонсорів війни»

13:24 20.03.2024 |

Політика

 

Кабінет міністрів вирішив закрити реєстр "міжнародних спонсорів війни". Про це повідомляється на сайті уряду.

19 березня це питання обговорювали на розширеному засіданні Кабміну в присутності секретаря РНБО, голови СБУ, генерального прокурора та голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Також у засіданні взяли участь представники іноземних посольств та Євросоюзу.

Міністерство закордонних справ розказало, що отримало численні звернення представників дипломатичного корпусу країн-партнерів з приводу відсутності нормативної бази для існування списку. За його інформацією, цей список негативно впливає на ухвалення важливих рішень для протидії російській агресії.

Міністерство юстиції наголосило, що неприпустимо поширювати від імені держави таку інформацію без врегулювання на законодавчому рівні.

Рада національної безпеки й оборони зазначила, що вся вичерпна інформація щодо санкцій тепер міститься у Державному реєстрі санкцій, тому необхідності в додаткових інституціях більше немає.

Національне агентство з питань запобігання корупції теж погодилося, що існує питання подальшого функціонування списку.

Тому було ухвалено такі рішення:

→ всю інформацію зі сторінки "Міжнародні спонсори війни" передадуть до міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики, яка розгляне наявність підстав для застосування санкцій РНБО;
→ сторінка "Міжнародні спонсори війни" переадресовуватиме на вебсайт Державного реєстру санкцій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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