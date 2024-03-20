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АНАЛІТИКА

Україна отримала перший транш 4,5 млрд євро за новою програмою фінансової допомоги Євросоюзу

 

Високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявляє, що Європейська комісія виплатила перші 4,5 млрд євро з Українського фонду на загальну суму 50 млрд євро.

Відповідне оголошення він зробив у середу в Брюсселі на пресконференції, яка відбулася після завершення Ради асоціації Україна-ЄС.

"Сьогодні ми зробили першу виплату 4,5 млрд євро з Українського фонду допомоги в розмірі 50 млрд євро, щоб підтримати відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Завтра Європейська рада обговорюватиме, як далі прискорити український вступ (до ЄС)", - сказав Боррель.

 "Маємо гарну новину після плідних дискусій у Брюсселі: сьогодні Україна отримала 4,5 млрд євро в межах перехідного фінансування, передбаченого Ukraine Facility. Вдячний ЄС та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за неоціненну підтримку. Це зміцнює нашу економічну та фінансову стабільність", - відреагував на отримання грошей прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Наступний транш обсягом 1,5 млрд євро в рамках перехідного фінансування Україна може отримати у квітні за результатами задовільного виконання визначених реформ та позитивної оцінки Європейської комісії.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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