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Опалювальний сезон завершать достроково, – голова «Нафтогазу»
15:57 19.03.2024 |
Цього року опалювальний сезон завершиться не в середині квітня, а наприкінці березня.
Про це голова правління "Нафтогазу України" Олексій Чернишов заявив у інтерв'ю виданню Le Figaro.
"Зазвичай опалювальний сезон закінчується 15 квітня, але цього року, з огляду на плюсову температуру, це відбудеться наприкінці березня", - сказав Чернишов.
Як повідомлялося, станом на середину березня запаси газу в підземних сховищах України становили 8,1 мільярда кубометрів.
У цьому опалювальному сезоні Україна почала відбір газу з підземних сховищ 7 листопада. За даними Міненерго та "Нафтогазу", на цю дату у сховищах зберігалося 16,06 млрд куб м газу (без урахування 554 млн куб. м буферного газу).
Однак значну частину цьогорічних запасів сформували українські та іноземні компанії, які зберігали газ на "митному складі" українських ПСГ. Станом на 5 листопада на "митному складі" зберігалося 3,32 млрд куб. м природного газу, найвище значення з листопада 2021 року.
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