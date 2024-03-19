Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Німеччина анонсувала допомогу на 542 млн долари

 

Сьогодні, 19 березня, Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 500 млн євро (542,35 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час розмови з кореспондентом "Радіо Свобода".

Пісторіус наголосив важливості на досягненні стійкої підтримки України, що є "щоденним завданням". За його словами, Берлін планує розширити співпрацю з Польщею, зокрема у виробництві боєприпасів, а також дати можливість Україні зрозуміти, що вона й надалі може розраховувати на підтримку.

"Прогрес є у напрямку боєприпасів. З одного боку завдяки чеській ініціативі, однак ми також зможемо оголосити ще один пакет, тут, сьогодні. Справа просувається інколи маленькими, інколи більшими кроками. Але головне, це постійне постачання боєприпасів", - заявив міністр.

Водночас на питання, чи може Україна розраховувати на новини про Taurus, він відповів: "Ні, про це нема новин".

Пакет військової допомоги

Як пише Tagesschau, під час пресконференції в рамках засідання "Рамштайну", Пісторіус анонсував пакет військової допомоги на 542,35 млн доларів.

"Крім того, Німеччина підтримуватиме захист України від російсько-агресорської війни в короткостроковій перспективі подальшими поставками боєприпасів. Заплановано 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу", - пише видання.

Зокрема новий пакет допомоги включатиме:

* 100 одиниць бронетехніки для піхоти;
* 100 одиниць транспортної техніки.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1338
  0,1594
 0,41
EUR
 1
 42,4641
  0,0171
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7222  0,20 0,52 39,2637  0,21 0,53
EUR 42,1552  0,19 0,45 42,9237  0,19 0,44

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0950  0,14 0,37 38,1100  0,87 2,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес