Німеччина анонсувала допомогу на 542 млн долари

Сьогодні, 19 березня, Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні. Його вартість становить 500 млн євро (542,35 млн доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса під час розмови з кореспондентом "Радіо Свобода".

Пісторіус наголосив важливості на досягненні стійкої підтримки України, що є "щоденним завданням". За його словами, Берлін планує розширити співпрацю з Польщею, зокрема у виробництві боєприпасів, а також дати можливість Україні зрозуміти, що вона й надалі може розраховувати на підтримку.

"Прогрес є у напрямку боєприпасів. З одного боку завдяки чеській ініціативі, однак ми також зможемо оголосити ще один пакет, тут, сьогодні. Справа просувається інколи маленькими, інколи більшими кроками. Але головне, це постійне постачання боєприпасів", - заявив міністр.

Водночас на питання, чи може Україна розраховувати на новини про Taurus, він відповів: "Ні, про це нема новин".

Пакет військової допомоги

Як пише Tagesschau, під час пресконференції в рамках засідання "Рамштайну", Пісторіус анонсував пакет військової допомоги на 542,35 млн доларів.

"Крім того, Німеччина підтримуватиме захист України від російсько-агресорської війни в короткостроковій перспективі подальшими поставками боєприпасів. Заплановано 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу", - пише видання.

Зокрема новий пакет допомоги включатиме:

* 100 одиниць бронетехніки для піхоти;

* 100 одиниць транспортної техніки.