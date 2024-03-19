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До кінця березня країни ЄС передадуть Україні вже половину з обіцяного мільйона снарядів
14:29 19.03.2024 |
До кінця березня 2024 року кількість поставлених в Україну снарядів у межах ініціативи Євросоюзу про один мільйон артилерійських боєприпасів для Києва сягне приблизно 500 тисяч.
Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник Єврокомісії із зовнішньополітичних питань Петер Стано.
Він зазначив, що цього року кількість переданих Україні боєприпасів має сягнути мільйона.
"До кінця березня це буде приблизно пів мільйона", - сказав Стано у відповідь на запитання журналіста, на якому етапі зараз виконання обіцянки Євросоюзу.
"Так, до кінця цього місяця ми не поставили мільйон снарядів. Але Україна отримає і більше мільйона, якщо орієнтуватися на вже наявні потужності та розміщені замовлення", - додав Петер Стано, зауваживши, що це на додачу до двосторонньої співпраці між Україною і країнами-членами.
У січні профільний єврокомісар казав, що європейський ОПК зможе до кінця 2024 року виробити щонайменше 1,3 млн снарядів.
Минулого тижня Єврокомісія оголосила про виділення 500 млн євро європейським компаніям для нарощування потужностей з виробництва боєприпасів за схемою, яка дозволить збільшити поставки снарядів в Україну і поповнити запаси країн ЄС.
Цього понеділка міністри закордонних справ країн ЄС ухвалили остаточне рішення про виділення додаткових 5 млрд євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.
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