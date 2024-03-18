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Країни ЄС остаточно погодили виділення 5 мільярдів євро на зброю для України, – МЗС
15:58 18.03.2024 |
Країни Євросоюзу остаточно погодили виділення додаткових 5 мільярдів євро для Європейського фонду миру, який використовується для фінансування закупівлі зброї для України.
Відповідне рішення Рада міністрів закордонних справ ЄС ухвалила на засіданні 18 березня, повідомляє пресслужба МЗС України.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час засідання закликав європейських партнерів прискорити ухвалення рішень для постачання зброї та боєприпасів для українських військових, а також розвитку оборонних індустрій Євросоюзу та України.
Міністр також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.
"Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення", - наголосив Кулеба.
Як повідомлялося, попередньо рішення про виділення 5 мільярдів євро для Європейського фонду миру посли країн ЄС погодили 13 березня.
Європейський фонд миру створений у березні 2023 року, кошти фонду переважно використовувалися для виплати компенсацій країнам ЄС за передані Україні озброєння та техніку.
З травня 2023 року ЄС намагався домовитися про збільшення фінансування Європейського фонду миру, але такі рішення послідовно блокувала Угорщина.
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