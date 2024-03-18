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АНАЛІТИКА

Україна ухвалила план реформ за програмою Ukraine Facility з ЄС на 50 млрд євро

 

Кабінет міністрів ухвалив план для програми з Європейським Союзом Ukraine Facility на 2024-2027 роки, як передбачає виділення Україні 50 млрд євро. План містить структурні реформи, яким відповідають понад 100 квартальних індикаторів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в Telegram.

"Це європейські підходи до реформи державного управління, до боротьби з корупцією, до економічних та секторальних реформ в різних сферах: від енергетики та аграрної галузі. Крім того, у документі прописані наскрізні напрями, як "зелений" перехід, цифровізація, євроінтеграція", - повідомив він.

За його словами, план розроблявся спільно з європейськими партнерами, аби наблизити членство в ЄС.

"Найближчим часом ми передамо його на розгляд Єврокомісії. Завдяки реалізації реформ Плану для Ukraine Facility Україна зможе отримати близько 16 млрд євро цього року", - додав він.

Програма Ukraine Facility

Нагадаємо, 28 лютого Рада ЄС остаточно схвалила програму Ukraine Facility, в рамках якої Україні нададуть до 2027 року 50 млрд євро довгострокових кредитів.

Крім того, Україна та ЄС 12 березня підписали угоду про перехідне фінансування для України. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів - 6 млрд євро. Перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро надійде до державного бюджету України вже у березні без умов. Решту - 1,5 млрд євро - Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською комісією виконаних індикаторів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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