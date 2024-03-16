Переговори про реструктуризацію 20 млрд доларів держборгу України можуть розпочатися у квітні, - ЗМІ

Інвестори, які володіють облігаціями України на суму 20 млрд. доларів, створюють комітет кредиторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Це об'єднання допоможе їм вести переговори з Києвом щодо реструктуризації боргу.

Джерела агентства повідомляють, що офіційна група могла б розпочати переговори напередодні весняних зборів Міжнародного валютного фонду, які за планом розпочнуться 17 квітня у Вашингтоні.

Це буде перша спроба формалізувати переговори між приватними власниками облігацій та Україною. Консультації, які велися з осені 2023 року, мали неофіційний характер.

За словами джерел, український офіс з управління боргом звернувся до деяких інвесторів, намагаючись об'єднати їх у групу кредиторів.

Очікується, що до комітету кредиторів увійдуть від восьми до 12 великих компаній з управління активами.

Держборг України

З початку повномасштабного вторгнення державний борг України збільшився вдвічі (на 2,758 трлн грн), у валютному еквіваленті - на 55% (на 51,6 млрд доларів). Основний приріст державного боргу обумовлений залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів від ЄС, урядів інших країн, міжнародних фінансових організацій.

Частину зовнішнього боргу реструктуризовано: перед офіційними кредиторами з G7, Паризького клубу - до кінця березня 2027 року, перед комерційними кредиторами - до серпня 2024 року.

Наразі готуються переговори щодо продовження реструктуризації до 2027 року. Це зменшує навантаження на бюджет та боргові ризики.