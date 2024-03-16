Макрон, Шольц і Туск домовились про нове постачання зброї Україні

Країни "Веймарського трикутника" - Франція, Німеччина та Польща - планують віддати доходи, отримані від російських активів в ЄС, на закупівлю зброї для України. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на спільній з президентом Франції Еманюелем Макроном та прем'єром Польщі Дональдом Туском пресконференції у Берліні.

"Сьогодні ми дійшли згоди щодо деяких пріоритетів. Ми збираємося придбати озброєння для України на глобальному ринку. Ми розвинемо співробітництво щодо виробництва озброєнь завдяки нашій співпраці з партнерами в Україні. В рамках коаліції Рамштайн ми збираємося створити коаліцію із закупівлі реактивної артилерії великої дальності. Ми збираємося використати доходи від заморожених російських активів для закупівлі озброєнь Україні", - відзначив Шольц.

Він також нагадав, що цього тижня країни ЄС погодились надати 5 млрд євро для військової допомоги Україні.

Канцлер Німеччини відзначив, що завданням країн трикутника є збереження української незалежності, а не війна проти Росії.

"Російський президент має знати, що ми не відмовимося від нашої підтримки Україні", - наголосив Шольц.

"Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну", - додав Макрон.

На думку французького президента, в Україні вирішується і майбутнє безпеки європейців.

Всі ухвалені Веймарським трикутником рішення обговорять на засіданні Європейської Ради наступного тижня.

Під час зустрічі у Берліні також обговорювалися питання безпеки Молдови і торгового конфлікту між Польщею та Україною.

Водночас тема відправки західних військ в Україну принаймні на пресконференції лідерів трикутника не пролунала.

Президент Франції Еммануель Макрон вперше припустив, що західні країни можуть відправити свої війська для захисту України 26 лютого після зустрічі європейських лідерів у Парижі.

"Сьогодні немає консенсусу щодо відправки сухопутних військ, але відкидати нічого не можна. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не змогла виграти цю війну. Ми переконані, що поразка Росії потрібна для безпеки та стабільності в Європі", - заявив він тоді.

Хоча про відправку в Україну іноземного контингенту неодноразово згадували на різних рівнях, тепер це прозвучало з вуст президента найбільшої Європейської держави-члена НАТО.

Проте проти ідеї відправки військ в Україну висловилася як низка європейських лідерів, так і низка правих та лівих політиків у самій Франції. Згідно з опитуванням CSA для каналів Europe 1, CNews та газети "Le Journal du dimanche", лише 23% французів підтримують відправку французьких військових в Україну, 76% проти.