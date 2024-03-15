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Операція ГУР. У Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод, - джерело
10:14 15.03.2024 |
Цієї ночі українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Перший Завод" у Калузькій області РФ, що займається переробкою нафти. Це була операція ГУР МО.
Про це РБК-Україна повідомило джерело у Силах оборони України.
За даними видання, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.
Тим часом у соцмережах поширюють кадри імовірного прильоту по Калузькому НПЗ.
Російський Telegram-канал повідомляє ASTRA, що 3 безпілотники влучили по нафтопереробному обладнанню нафтохімічного заводу "Перший Завод" у селищі Полотняний завод.
"Сталася пожежа. Обладнання зазнало пошкоджень. Ніхто не постраждав", - пише ASTRA.
При цьому вранці губернатор Калузької області Роман Бусаргін заявив, що в регіоні нібито "були збиті 4 безпілотники", а "постраждалих та руйнувань інфраструктури немає".
Але російські медіаресурси стверджують, що насправді збито лише один безпілотник, а 3 якраз і влучили по Калузькому НПЗ.
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