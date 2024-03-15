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АНАЛІТИКА

Операція ГУР. У Калузькій області дрони атакували нафтопереробний завод, - джерело

 

Цієї ночі українські безпілотники атакували нафтохімічне підприємство "Перший Завод" у Калузькій області РФ, що займається переробкою нафти. Це була операція ГУР МО.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у Силах оборони України.

За даними видання, за цією операцією стоїть Головне управління розвідки Міноборони України.

Тим часом у соцмережах поширюють кадри імовірного прильоту по Калузькому НПЗ.

Російський Telegram-канал повідомляє ASTRA, що 3 безпілотники влучили по нафтопереробному обладнанню нафтохімічного заводу "Перший Завод" у селищі Полотняний завод.


"Сталася пожежа. Обладнання зазнало пошкоджень. Ніхто не постраждав", - пише ASTRA.

При цьому вранці губернатор Калузької області Роман Бусаргін заявив, що в регіоні нібито "були збиті 4 безпілотники", а "постраждалих та руйнувань інфраструктури немає".

Але російські медіаресурси стверджують, що насправді збито лише один безпілотник, а 3 якраз і влучили по Калузькому НПЗ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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