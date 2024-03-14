НБУ несподівано знизив облікову ставку до 14,5%

Національний банк України (НБУ) несподівано для учасників ринку знизив облікову ставку на 0,5 відсоткового пункту (в.п.) - до 14,5% річних із 15 березня.

"З огляду на подальше сповільнення інфляції та усталене поліпшення очікувань, стійку ситуацію на валютному ринку, а також часткове зниження ризиків, пов'язаних з отриманням міжнародної допомоги, правління НБУ вирішило знизити облікову ставку до 14,5% річних", - заявив голова НБУ Андрій Пишний на брифінгу в четвер.

За його словами, такий крок підтримає відновлення економіки, при цьому не створюючи загроз для макрофінансової стійкості, оскільки такий рівень ставок за операціями Нацбанку є достатнім для підтримання привабливості гривневих активів, курсової стійкості та збереження помірної інфляції.

Для цих цілей НБУ, зокрема, планує зберегти операції з тримісячними депозитними сертифікатами (ДС) як дієвий елемент операційного дизайну відсоткової політики, який, за словами Пишного, "довів свою ефективність за останній рік".

"НБУ продовжить цикл пом'якшення відсоткової політики за умови стійкого зниження ризиків для інфляції та курсової стійкості", - наголосив Пишний.

Він зазначив, що центробанк готовий і надалі динамічно адаптувати відсоткову політику, враховуючи зміни в балансі ризиків для інфляції та курсової стійкості.

"Збереження контрольованої ситуації на валютному ринку та помірної інфляції, а також активізація надходжень зовнішньої допомоги створюватимуть передумови для подальших кроків зі зниження облікової ставки та пом'якшення валютних обмежень, які підтримуватимуть розвиток кредитування та відновлення економіки", - зауважив голова НБУ.

Як повідомлялося, опитані агентством "Інтерфакс-Україна" банкіри прогнозували збереження регулятором облікової ставки на сьогоднішньому засіданні на рівні 15% річних, як це передбачено безпосередньо прогнозом регулятора, згідно з яким планувалося залишити облікову ставку на рівні 15% протягом першого півріччя 2024 року, а потім перейти до циклу її зниження до 14,5% у третьому кварталі та 14% - до кінця року.

