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АНАЛІТИКА

У ЄС погодили виділення 5 млрд євро на допомогу Україні

 

Країни Європейського Союзу (ЄС) домовилися в середу, 13 березня, виділити п'ять мільярдів євро на військову допомогу Україні в межах реформування фонду допомоги ЄС. Про це повідомила Бельгія, що нині головує в ЄС.

Згідно з повідомленням, посли 27 країн-членів ЄС домовилися на зустрічі в Брюсселі про реформування Європейського фонду миру (ЄФМ) після місяців суперечок, де тон задавали "важковаговики" ЄС - Франція і Німеччина. Йдеться про те, що раніше цей фонд функціонував як велетенська схема відшкодування коштів, що покривала витрати країн-членів ЄС на передачу озброєнь іншим країнам, зокрема й Україні, уточнює агенція Reuters.

За словами дипломатів, на яких посилається Reuters, Франція наполягала на жорсткій політиці під гаслом "купуй європейське" щодо озброєнь, які підлягають відшкодуванню у межах цього механізму, тоді як Німеччина вимагала врахувати двосторонню допомогу при визначенні розміру внесків країн до фонду. Дипломати заявили, що було знайдено компроміс, який уможливлює певну гнучкість щодо правила "купуй європейське" і враховує частину вартості двосторонньої допомоги під час вирахування розміру фінансових внесків членів.

Нинішній компроміс дозволить використовувати фонд для фінансування й чеської ініціативи щодо закупівлі сотень тисяч вкрай необхідних для Сил оборони України артилерійських снарядів у країнах за межами Європи, кажуть дипломати.

На створенні фонду військової допомоги Києву наполягав Боррель

За даними ЄС, з Європейського фонду миру (ЄФП) вже було виділено близько 6,1 мільярда євро на військову допомогу Україні. Торік головний дипломат ЄС Жозеп Боррель запропонував створити в рамках ЄФП новий фонд допомоги Києву - Фонд допомоги Україні - з бюджетом до 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років. Це викликало тривалі дебати щодо правил майбутньої допомоги, які зрештою призвели до нинішньої угоди.

Нагадаємо, ініціатива Чехії з поповнення українських артилерійських запасів передбачає закупівлю снарядів за межами ЄС для подальшої їхньої передачі Україні.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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