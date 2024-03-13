У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Виникла пожежа

У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Очевидці повідомляють про пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Очевидці повідомили про три дрони, які вдарили по НПЗ.

"За словами місцевих жителів по заводу вдарили три безпілотники", - повідомляє канал.

Площа пожежі на рязанському нафтозаводі становить 100 квадратних метрів.

"За словами джерел, горить установка блоку теплообмінника. На місце виїхало кілька пожежних розрахунків", - повідомили на каналі Baza.

Офіційної інформації не надходило.