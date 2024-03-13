Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Виникла пожежа

 

У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Очевидці повідомляють про пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Очевидці повідомили про три дрони, які вдарили по НПЗ.

"За словами місцевих жителів по заводу вдарили три безпілотники", - повідомляє канал.

Площа пожежі на рязанському нафтозаводі становить 100 квадратних метрів.

"За словами джерел, горить установка блоку теплообмінника. На місце виїхало кілька пожежних розрахунків", - повідомили на каналі Baza.

Офіційної інформації не надходило.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,7878
  0,2954
 0,77
EUR
 1
 42,4183
  0,3769
 0,90

Курс обміну валют на сьогодні, 10:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3630  0,16 0,43 38,9193  0,22 0,57
EUR 41,8400  0,16 0,39 42,6200  0,21 0,50

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,7400  0,25 0,65 38,7600  0,26 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес