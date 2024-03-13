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У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Виникла пожежа
09:01 13.03.2024 |
У Рязані безпілотники атакували нафтозавод. Очевидці повідомляють про пожежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.
Очевидці повідомили про три дрони, які вдарили по НПЗ.
"За словами місцевих жителів по заводу вдарили три безпілотники", - повідомляє канал.
Площа пожежі на рязанському нафтозаводі становить 100 квадратних метрів.
"За словами джерел, горить установка блоку теплообмінника. На місце виїхало кілька пожежних розрахунків", - повідомили на каналі Baza.
Офіційної інформації не надходило.
За матеріалами:
РБК-Україна
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