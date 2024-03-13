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АНАЛІТИКА

Україна в березні отримає від Євросоюзу 4,5 млрд євро, у квітні – 1,5 млрд євро

 

Сьогодні Україна та Європейський Союз підписали кредитну угоду та меморандум щодо перехідного фінансування для України в межах інструменту Ukraine Facility; загальний обсяг пільгових коштів, передбачених на березень- квітень цього року, - 6 млрд євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Підписантами від України стали міністр фінансів Сергій Марченко, перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко та голова Національного банку Андрій Пишний.

 

Очікується, що перший платіж обсягом 4,5 млрд євро надійде до державного бюджету України вже у березні. Решту з цієї суми - 1,5 млрд євро - Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською комісією виконання індикаторів.

У межах механізму перехідного фінансування Україна реалізує 5 індикаторів у сферах управління державними фінансами, боротьби з корупцією, розвитку бізнес-середовища.

Марченко висловив вдячність Євросоюзу за вагому та своєчасну фінансову підтримку.

"Механізм перехідного фінансування дозволить забезпечити нагальні потреби бюджету до остаточного затвердження Плану України для Ukraine Facility, який передбачає індикатори виконання реформ протягом 2024 - 2027 років", - наголосив міністр під час підписання.

Після затвердження Плану України для Ukraine Facility, як очікується, до держбюджету буде спрямовано 1,9 млрд євро безумовного фінансування. Решту бюджетної підтримки Україна отримуватиме щоквартально після виконання індикаторів, передбачених у Плані України.

Україна в березні отримає від Євросоюзу 4,5 млрд євро, у квітні – 1,5 млрд євро

 

"Разом з європейськими партнерами ми закінчуємо підготовку Плану для Ukraine Facility та готуємось до повноцінного запуску програми. Ми досягли значного прогресу. Підписання угоди дозволить розпочати фінансування ще до офіційного затвердження Плану і забезпечить 6 млрд євро для покриття поточних потреб державного бюджету впродовж березня та квітня цього року", - зазначила Свириденко.

Як повідомлялось, у лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility, відповідно до якого обсяг підтримки України від ЄС протягом 2024 - 2027 років становитиме 50 млрд євро. З них 38,27 млрд євро буде спрямовано на підтримку державного бюджету, 6,97 млрд євро - в інвестиційний фонд, 4,76 млрд євро - на технічну та адміністративну підтримку.

План для Ukraine Facility - це технічний документ, необхідний для реалізації програми фінансової підтримки України від ЄС.
Ключові теги: ЄС
 

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