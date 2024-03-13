Фінансові новини
- |
- 13.03.24
- |
- 03:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні на $300 млн
20:14 12.03.2024 |
Сполучені Штати передають Україні пакет безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів - перший у 2024 році - на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.
Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні від імені президента Байдена я оголошую про пакет екстреної безпекової допомоги зі зброєю та обладнанням вартістю 300 мільйонів доларів, аби задовольнити деякі найбільш критичні потреби Україні", - сказав Салліван.
Він додав, що кошти на безпекову допомогу з'явились через "непередбачувану економію" в уже укладених Пентагоном контрактах на заміщення переданої Україні зброї, тож цей пакет не вплине на американську безпеку.
"Цей пакет, який ми оголошуємо, містить велику кількість артилерійських снарядів, снарядів GLMRS для систем HIMARS. Це допомога, якої Україна відчайдушно потребує для того, щоб тримати оборону від російських атак", - наголосив радник Байдена.
Оголошення про американську військову допомогу Україні стане першим подібним кроком з грудня 2023 року. Воно відбудеться на тлі того, як виділення додаткових коштів Києву досі блокується республіканцями в Конгресі США.
Пакет допомоги Україні в Конгресі США застряг з осені минулого року через суперечки демократів та республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою.
Цей двопартійний пакет підтримки України у лютому ухвалив Сенат США, але його заблокував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна в березні отримає від Євросоюзу 4,5 млрд євро, у квітні – 1,5 млрд євро
ТОП-НОВИНИ
|Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні на $300 млн
|У ЄС підготували проєкти переговорних рамок про вступ для України та Молдови
|САУ Caesar і не лише. Данія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
|Атака дронів вивела з ладу один з найбільших нафтопереробних заводів у Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Інвестори готові купувати облігації ЄС, щоб фінансувати війну проти Путіна, - Bloomberg
|Орбан: Трамп пообіцяв не дати жодної копійки Україні у разі обрання
|Вперше в історії! Український фільм отримав Оскар 2024
|S&P знизило рейтинг України в інвалюті до «CC» із негативним прогнозом через очікувану реструктуризацію боргу
|Ердоган захотів провести мирний саміт з Росією. Зеленський відповів, що там не місце Москві
|Ексзаступника глави Офісу президента Тимошенка призначено радником міністра оборони
Бізнес
|Nvidia переходить до рідинного охолодження з наступного покоління серверів DGX
|GPT4 визнано найкращою моделлю штучного інтелекту на чат бот-арені
|В ukr.net пояснили, чому блокувався домен
|Samsung ускладнила маркування OLED-телевізорів, щоб покупці плуталися
|Google змінить свої алгоритми пошуку для боротьби з SEO-спамом
|На телеграм-канали можуть чекати податкові перевірки — нардеп
|Telegram дозволить перетворювати особисті облікові записи на бізнес-акаунти