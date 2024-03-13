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АНАЛІТИКА

Білий дім анонсував пакет військової допомоги Україні на $300 млн

 

Сполучені Штати передають Україні пакет безпекової допомоги на суму 300 мільйонів доларів - перший у 2024 році - на тлі блокування додаткового фінансування в американському Конгресі.

Про це на брифінгу заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні від імені президента Байдена я оголошую про пакет екстреної безпекової допомоги зі зброєю та обладнанням вартістю 300 мільйонів доларів, аби задовольнити деякі найбільш критичні потреби Україні", - сказав Салліван.

Він додав, що кошти на безпекову допомогу з'явились через "непередбачувану економію" в уже укладених Пентагоном контрактах на заміщення переданої Україні зброї, тож цей пакет не вплине на американську безпеку.

"Цей пакет, який ми оголошуємо, містить велику кількість артилерійських снарядів, снарядів GLMRS для систем HIMARS. Це допомога, якої Україна відчайдушно потребує для того, щоб тримати оборону від російських атак", - наголосив радник Байдена.

Оголошення про американську військову допомогу Україні стане першим подібним кроком з грудня 2023 року. Воно відбудеться на тлі того, як виділення додаткових коштів Києву досі блокується республіканцями в Конгресі США.

Пакет допомоги Україні в Конгресі США застряг з осені минулого року через суперечки демократів та республіканців щодо регулювання кордону своєї країни з Мексикою.

Цей двопартійний пакет підтримки України у лютому ухвалив Сенат США, але його заблокував спікер Палати представників республіканець Майк Джонсон.
 

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