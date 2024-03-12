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АНАЛІТИКА

Нижньогородський НПЗ атакували дрони, почалася пожежа, він один з найбільших у Росії

Нижньогородський НПЗ атакували дрони, почалася пожежа, він один з найбільших у Росії

 

У російському Кстовому безпілотники атакували Нижньогородський нафтопереробний завод, почалася пожежа. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси.

Росіяни пишуть, що на підприємстві призупинено роботу технологічної установки. Завод належить компанії "Лукойл", яка посідає друге місце за обсягами нафтовидобутку в Росії.


Зазначається, що дрон прилетів в установку перегонки нафти.

Губернатор Нижньогородської області РФ Гліб Нікітін підтвердив атаку, а в результаті нальоту почалася пожежа. Постраждалих начебто немає.

Нижньогородський НПЗ атакували дрони, почалася пожежа, він один з найбільших у Росії

 

Нижньогородський НПЗ - один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії.

Раніше віцепрем'єр Михайло Федоров заявив, що Україна вироблятиме тисячі дронів далекої дії у 2024 році, які здатні досягти Москви та Санкт-Петербурга.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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