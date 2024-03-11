Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Вперше в історії! Український фільм отримав Оскар 2024

08:38 11.03.2024 |

Україна

 

"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримав Оскар 2024 в номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм". Це перша кінонагорода для України за весь час проведення премії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію церемонії нагородження.

Під час промови Чернов сказав, що він "хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати".

"Я проміняв би цю статуетку на те, щоб Росія ніколи не нападала на наші міста, не убивала десятки тисяч наших громадян... Разом ми повинні робити все, щоб ця війна закінчилася", - сказав він.

"Дякую усім. Слава Україні!" - додав режисер.

Весь зал аплодував Чернову стоячи.


Цікаві факти про фільм "20 днів у Маріуполі"

Це документальний фільм українського військового кореспондента та письменника, відеографа Мстислава Чернова про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ до України.

Фільм створено 2023 року у співпраці Associated Press та Frontline.


Прем'єра стрічки відбулася 21 січня 2023 року на найбільшому в США фестивалі незалежного кіно Sundance, де він потрапив до конкурсної програми "Світове документальне кіно" і отримав Приз глядачів.

Фільм отримав премію BAFTA у категорії "Найкращий документальний фільм" та номінацію в категорії" Найкращий фільм іноземною мовою", виграв премію Гільдії режисерів Америки в категорії "Видатні режисерські досягнення в документалістиці".

Загалом, на тільки за січень 2024 року отримав більше 20 нагород і 40 номінацій.

Стрічка стала найбільш касовим українським документальним фільмом.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3825
  0,2415
 0,63
EUR
 1
 41,9559
  0,2602
 0,62

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0692  0,08 0,20 38,5627  0,07 0,18
EUR 41,5681  0,17 0,42 42,2573  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3300  0,27 0,71 38,3600  0,27 0,71
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес