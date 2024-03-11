Вперше в історії! Український фільм отримав Оскар 2024

"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова отримав Оскар 2024 в номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм". Це перша кінонагорода для України за весь час проведення премії.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на трансляцію церемонії нагородження.

Під час промови Чернов сказав, що він "хотів би, щоб цей фільм ніколи довелося знімати".

"Я проміняв би цю статуетку на те, щоб Росія ніколи не нападала на наші міста, не убивала десятки тисяч наших громадян... Разом ми повинні робити все, щоб ця війна закінчилася", - сказав він.

"Дякую усім. Слава Україні!" - додав режисер.

Весь зал аплодував Чернову стоячи.

Цікаві факти про фільм "20 днів у Маріуполі"

Це документальний фільм українського військового кореспондента та письменника, відеографа Мстислава Чернова про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ до України.

Фільм створено 2023 року у співпраці Associated Press та Frontline.





Прем'єра стрічки відбулася 21 січня 2023 року на найбільшому в США фестивалі незалежного кіно Sundance, де він потрапив до конкурсної програми "Світове документальне кіно" і отримав Приз глядачів.

Фільм отримав премію BAFTA у категорії "Найкращий документальний фільм" та номінацію в категорії" Найкращий фільм іноземною мовою", виграв премію Гільдії режисерів Америки в категорії "Видатні режисерські досягнення в документалістиці".

Загалом, на тільки за січень 2024 року отримав більше 20 нагород і 40 номінацій.

Стрічка стала найбільш касовим українським документальним фільмом.



