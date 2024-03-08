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Ексзаступника глави Офісу президента Тимошенка призначено радником міністра оборони
22:54 08.03.2024 |
Пресслужба ексзаступника глави Офісу президента України Кирила Тимошенка підтвердила його призначення на посаду радника міністра оборони України Рустема Умєрова з 1 березня 2024 року.
"Основний напрям діяльності Кирила Тимошенка - медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану", - повідомили у пресслужбі Тимошенка в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Тимошенко обіймає посаду штатного радника міністра оборони з 1 березня 2024 року на підставі відповідного наказу про його призначення.
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