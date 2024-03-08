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АНАЛІТИКА

Байден – Конгресу: Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з нею

 

Президент США Джо Байден закликав ухвалити фінансовий пакет підтримки України під час свого щорічного звернення "Про стан справ у державі" в Конгресі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"(Президент РФ Владімір) Путін вторгся в Україну, і він там не зупиниться. Україна може зупинити Путіна, якщо ми будемо разом з нею та надамо зброю та засоби для її захисту. Це все, про що просить Київ. Вони не просять американських солдатів. Насправді, у війні в Україні немає солдатів США, і я рішуче налаштований, щоб так і залишилося", - зазначив Байден.

За його словами, зараз допомога блокується тими, хто хоче відійти від світового лідерства Сполучених Штатів. Апелюючи до Конгресу, він наголосив, що США повинні протистояти Путіну.

"Надішліть мені двопартійний законопроєкт про національну безпеку. Історія спостерігає за нами. Якщо Сполучені Штати відійдуть, це поставить під загрозу Україну. Європа буде під загрозою. Вільний світ буде під загрозою", - наголосив Байден.

"Моє послання президенту Путіну: Ми не підемо. Ми не скоримося. Я не скорюсь", - додав президент США.

Раніше повідомляли, що у Конгресі США вже цього тижня може початися збір підписів за те, щоб поставити законопроєкт про допомогу Україні та іншим партнерам на голосування в Палаті представників в обхід спікера Майка Джонсона.

За даними ЗМІ, адміністрація Байдена вивчає можливість виділити близько 200 мільйонів доларів з фінансування армії Сполучених Штатів для надання підтримки Україні.
За матеріалами: CNN
Ключові теги: США
 

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