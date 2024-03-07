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Зеленський погодив кандидатуру Залужного на посаду посла України у Великій Британії
20:35 07.03.2024 |
Президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду посла України в Сполученому Королівстві, повідомляє Міністерство закордонних справ України.
"У четвер, 7 березня 2024 року, президент України погодив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії", - йдеться в повідомленні МЗС на офіційному сайті.
Зазначається, що Міністерство закордонних справ України направило британській стороні відповідний запит на агреман.
Як повідомлялося, 8 лютого президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Валерія Залужного з посади головнокомандувача Збройних сил України та призначення на цю посаду Олександра Сирського.
Із 20 липня 2020 року до 21 липня 2023 року Надзвичайним і Повноважним Послом України у Великій Британії був Вадим Пристайко, який із серпня 2019 року до березня 2020 року обіймав посаду міністра закордонних справ України.
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