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««Зелений бізнес» для окупантів. Завод із орбіти «слуги народу» Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму
23:54 06.03.2024 |
Харківський завод Autoenterprise з орбіти народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму.
Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми".
Зазначається, що холдинг Autoenterprise займається виробництвом та встановленням зарядних станцій для електрокарів та імпортом машин з-за кордону, службою таксі і каршерінгом. Його офіційним власником є харків'янин Дмитро Ніконов.
Згідно з документами, які є у розпорядженні "Схем", Куницький ще до депутатства був глибоко інтегрований у холдинг та працював на різних посадах у фірмах Autoenterprise.
Крім того, отримавши мандат, Куницький зробив офіційного власника Autoenterprise Ніконова своїм помічником, а свою депутатську приймальню розмістив безпосередньо на харківському заводі.
Розслідувачі стверджують, що Autoenterprise почав постачати свою продукцію щонайменше з 2016 року.
Журналісти змогли дістати та проаналізувати з десяток контрактів холдингу і верифікувати їх через базу імпортно-експортних операцій ImportGenius та вашингтонському Центру оборонних досліджень.
"Замовником харківського обладнання в Росії здебільшого були приватні клієнти. Але українські зарядки також замовляли державні структури Росії, наприклад, холдинг "Россети", - йдеться в матеріалі.
Ба більше, в Autoenterprise знали, для кого саме збирають станції, оскільки одразу брендували їх під час виробництва.
Постачанням обладнання із Харкова до Росії займалася компанія "АЄ Фекторі" з групи Autoenterprise. Загалом російська географія продажів широка - Липецьк, Балашиха, Бєлгород, Воронеж, Москва, Зеленодольськ, Краснодар.
Крім того, у 2023 році окупаційною владою Криму було відкрито мережі електрозаправних станцій із найбільшим хабом у Сімферополі, на базі станцій українського виробництва Autoenterprise, під брендом - DriveEnergy.
Також у травні 2021 року була підписана дилерська угода між харківською фірмою "АЄ Фекторі" та фірмою DriveEnergy, яка у Сімферополі займається продажем електротранспорту.
В отриманому журналістами договорі, зазначається, що харківське підприємство "АЄ Фекторі" мало протягом 2021-2022 років продавати зарядні станції та комплектуючі кримській компанії, виготовлені у Харкові під брендом DriveEnergy. А також навчити його персонал поводитися із технікою та проводити гарантійне обслуговування обладнання.
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