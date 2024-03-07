Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

««Зелений бізнес» для окупантів. Завод із орбіти «слуги народу» Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму

23:54 06.03.2024 |

Політика

 

Харківський завод Autoenterprise з орбіти народного депутата від партії "Слуга народу" Олександра Куницького постачав зарядні станції для окупованого Криму.

Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми".


Зазначається, що холдинг Autoenterprise займається виробництвом та встановленням зарядних станцій для електрокарів та імпортом машин з-за кордону, службою таксі і каршерінгом. Його офіційним власником є харків'янин Дмитро Ніконов.

Згідно з документами, які є у розпорядженні "Схем", Куницький ще до депутатства був глибоко інтегрований у холдинг та працював на різних посадах у фірмах Autoenterprise.

Крім того, отримавши мандат, Куницький зробив офіційного власника Autoenterprise Ніконова своїм помічником, а свою депутатську приймальню розмістив безпосередньо на харківському заводі.

Розслідувачі стверджують, що Autoenterprise почав постачати свою продукцію щонайменше з 2016 року.

Журналісти змогли дістати та проаналізувати з десяток контрактів холдингу і верифікувати їх через базу імпортно-експортних операцій ImportGenius та вашингтонському Центру оборонних досліджень.

"Замовником харківського обладнання в Росії здебільшого були приватні клієнти. Але українські зарядки також замовляли державні структури Росії, наприклад, холдинг "Россети", - йдеться в матеріалі.

Ба більше, в Autoenterprise знали, для кого саме збирають станції, оскільки одразу брендували їх під час виробництва.

Постачанням обладнання із Харкова до Росії займалася компанія "АЄ Фекторі" з групи Autoenterprise. Загалом російська географія продажів широка - Липецьк, Балашиха, Бєлгород, Воронеж, Москва, Зеленодольськ, Краснодар.

Крім того, у 2023 році окупаційною владою Криму було відкрито мережі електрозаправних станцій із найбільшим хабом у Сімферополі, на базі станцій українського виробництва Autoenterprise, під брендом - DriveEnergy.

Також у травні 2021 року була підписана дилерська угода між харківською фірмою "АЄ Фекторі" та фірмою DriveEnergy, яка у Сімферополі займається продажем електротранспорту.

В отриманому журналістами договорі, зазначається, що харківське підприємство "АЄ Фекторі" мало протягом 2021-2022 років продавати зарядні станції та комплектуючі кримській компанії, виготовлені у Харкові під брендом DriveEnergy. А також навчити його персонал поводитися із технікою та проводити гарантійне обслуговування обладнання.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2664
  0,1279
 0,33
EUR
 1
 41,5918
  0,0545
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1863  0,03 0,07 38,6896  0,02 0,04
EUR 41,4154  0,02 0,05 42,1313  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3200  0,05 0,13 38,3600  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес