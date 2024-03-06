Харчування для ЗСУ опинилось під загрозою, тендери зірвано

Державний оператор тилу (ДОТ), закупівельна організація Міністерства оборони, повідомив про повторний зрив тендерів на харчування для Збройних Сил України. За словами гендиректора ДОТ Арсена Жумаділова, учасники торгів синхронно відкликали пропозиції.

"Ми очікували, що сьогодні, коли розкриються процедури, у нас буде конкуренція, аукціони по всіх 13 лотах. Але вчора суд не задовольнив вимоги одного з постачальників, і після цього у скоординований спосіб по значній кількості лотів, а саме по 12-ти з 13-ти, постачальники відкликали свої пропозиції", - сказав він на пресконференції в середу.

Він вважає, що метою таких дій учасників є повернення закупівель назад у структуру Міністерства оборони або продовження поточних контрактів.

"Це буде означати згортання важливої реформи [закупівель]", - сказав Жумаділов.

За його словами, ДОТ спробує укласти прямі договори з учасниками попередніх торгів (скасованих через позов одного з постачальників).

"Це має спрацювати, якщо ці постачальники розумітимуть, що немає іншої альтернативи, крім як мати у замовниках ДОТ. Якщо вони будуть розуміти, що в них є альтернатива - пролонгація чи контракт із Департаментом ресурсного забезпечення - я думаю, що ми отримаємо від них масові відмови", - сказав Жумаділов.

Він розраховує на підтримку і жорстку позицію з боку Міністерства оборони, щоб цього не сталося.