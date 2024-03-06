Фінансові новини
- |
- 06.03.24
- |
- 18:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Ви ніколи не перетнете океан, якщо не наберетеся мужності втратити берег з поля зору"
Христофор Колумб
У законопроєкті про посилення мобілізації залишили лише одне обмеження прав "ухилянтів", – Веніславський
Парламентський Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав лише одне обмеження прав військовозобов'язаних громадян, які не уточнять свої дані у ТЦК у визначені строки.
Про це на брифінгу розповів член Комітету, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський, передає "Суспільне".
Коментуючи положення законопроєкту, які передбачають право ТЦК у судовому порядку обмежувати права громадян, Веніславський сказав, що депутати підтримають не всі обмеження, передбачені в ухваленій у першому читанні редакції документа.
"Право на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортного засобу. Депутати дійшли консенсусу на даний момент, і ми допускаємо лише одне обмеження - право керування транспортними засобами (для людини, - ред.), яка не виконала вимогу ТЦК і не з'явилася для оформлення документів для уточнення даних і не з'явилася за повісткою, яку отримала", - сказав Веніславський.
Напередодні заступник голови Комітету, народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв розповів, що у доопрацьованому до другого читання законопроєкті депутати пропонують зробити оновлення даних у ТЦК обов'язком військовозобов'язаних громадян, водночас у питанні демобілізації військовослужбовців після 36 місяців служби триває дискусія і для його схвалення депутати чекають розрахунків Генштабу.
Що відомо про законопроєкт про посилення мобілізації
7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації, який запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету для усіх військовозобов'язаних і передбачає запровадження електронних повісток.
Низку зауважень до нового законопроєкту висловили Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики та омбудсмен Дмитро Лубінець, а народні депутати подали до нього понад 4 тисячі поправок.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Харчування для ЗСУ опинилось під загрозою, тендери зірвано
|У законопроєкті про посилення мобілізації залишили лише одне обмеження прав "ухилянтів", – Веніславський
|Рада раптово скасувала засідання цього тижня: У «Слузі народу» назвали причину
|Єврокомісія хоче посилити вимоги до України в рамках «транспортного безвізу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Знищений корабель ЧФ РФ «Сергей Котов» охороняв Керченську протоку - ВМС ЗСУ
|У ВР в останній момент погодили Порошенку поїздку, про яку керівництво України просили з Брюсселя
|Шмигаль: Середня зарплата і рівень сплати податків стануть критеріями для бронювання
|Заходи збільшення доходів держбюджету-2024 на 44,2 млрд грн включають підвищення військового збору й акцизів - Мінфін
|Україна та Нідерланди підписали безпекову угоду
|Мирна угода Росії та Україні. WSJ публікує проєкт 2022 року
Бізнес
|Прискоювач NVIDIA B200 Blackwell вийде у 2025 році та відкриє еру GPU з енергоспоживанням 1000 Вт – Dell
|Оператори вже готуються до запуску мереж 5.5G (5G Advanced) – швидше та дорожче за 5G
|Смартфони Google Pixel отримали функцію фільтрації викликів нового покоління
|Колективний позов: Apple звинувачують у монополізації хмарного сховища для своїх пристроїв
|ЄС оштрафував Apple на $2 млрд за скаргою Spotify на «блокування» альтернативних музичних програм
|Новий Renault 5 представлено офіційно
|Канада посилить контроль за іноземними інвестиціями у відеоігри та віртуальну реальність