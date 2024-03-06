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АНАЛІТИКА

У законопроєкті про посилення мобілізації залишили лише одне обмеження прав "ухилянтів", – Веніславський

 

Парламентський Комітет з питань нацбезпеки, оборони та розвідки підтримав лише одне обмеження прав військовозобов'язаних громадян, які не уточнять свої дані у ТЦК у визначені строки.

Про це на брифінгу розповів член Комітету, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський, передає "Суспільне".

Коментуючи положення законопроєкту, які передбачають право ТЦК у судовому порядку обмежувати права громадян, Веніславський сказав, що депутати підтримають не всі обмеження, передбачені в ухваленій у першому читанні редакції документа.

"Право на розпорядження грошовими коштами, які знаходяться на рахунку, право виїзду за кордон і право керування транспортного засобу. Депутати дійшли консенсусу на даний момент, і ми допускаємо лише одне обмеження - право керування транспортними засобами (для людини, - ред.), яка не виконала вимогу ТЦК і не з'явилася для оформлення документів для уточнення даних і не з'явилася за повісткою, яку отримала", - сказав Веніславський.

Напередодні заступник голови Комітету, народний депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв розповів, що у доопрацьованому до другого читання законопроєкті депутати пропонують зробити оновлення даних у ТЦК обов'язком військовозобов'язаних громадян, водночас у питанні демобілізації військовослужбовців після 36 місяців служби триває дискусія і для його схвалення депутати чекають розрахунків Генштабу.

Що відомо про законопроєкт про посилення мобілізації

7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації, який запроваджує обов'язкову реєстрацію електронного кабінету для усіх військовозобов'язаних і передбачає запровадження електронних повісток.

Низку зауважень до нового законопроєкту висловили Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики та омбудсмен Дмитро Лубінець, а народні депутати подали до нього понад 4 тисячі поправок.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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