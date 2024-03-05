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АНАЛІТИКА

Рада раптово скасувала засідання цього тижня: У «Слузі народу» назвали причину

16:09 05.03.2024 |

Політика

 

Верховна Рада скасувала заплановані 6-8 березня пленарні засідання.

Інформацію про це підтвердив голова правлячої фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми неодноразово говорили про те, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими - на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації. Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане - вони повернуться до роботи в сесійній залі", - написав Арахамія у Telegram.

Він пояснив раптове скасування пленарних засідань парламенту тим, що "такі речі не можуть і не повинні анонсуватися з питань безпеки".

Своєю чергою народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк пояснив, що засідання скасували через нестачу голосів у фракції "Слуги народу" для ухвалення потрібних рішень. Крім того, частина депутатів від інших парламентських груп, які підтримують законопроєкти, ініційовані Офісом президента, не встигли повернутися із-за кордону.

"Зараз придумають якусь причину, але реально - немає голосів... Вони ж тих, хто голосував за БЕБ повідпускали закордон. Особливо ОПЗЖ та групи. Хтось по відрядженням, хтось іншим шляхом. І тут сюрприз-сюрприз, багато з "союзників" по голосуванню не повертаються вчасно на цей тиждень", - написав Железняк.

Він додав, що у підсумку пленарних засідань Верховної Ради не буде майже місяць.

Водночас депутат зауважив, що вчора на погоджувальній раді з фракціями були присутні 4 міністри Кабміну, які просили пришвидшити розгляд потрібних законопроєктів.

"Для розуміння, на 6-7 березня Рада мала розглянути 48 законопроектів... Ще на пʼятницю (яку відмінили раніше) стояли на черзі 55 законопроектів", - додав Железняк.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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