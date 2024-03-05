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АНАЛІТИКА

В ЄС представили першу стратегію оборонної промисловості з тісним залученням України

 

Європейська комісія у вівторок представила першу в історії Європейську оборонно-промислову стратегію на рівні ЄС, яка передбачає тісне залучення України.

Про це повідомила пресслужба комісії, пише "Європейська правда".

Європейська оборонно-промислова стратегія (EDIS) встановлює чітке, довгострокове бачення досягнення оборонно-промислової готовності в Європейському Союзі.

Як перший негайний і основний засіб реалізації стратегії, Європейська комісія представляє законодавчу пропозицію щодо Європейської оборонно-промислової програми (EDIP) та рамки заходів, спрямованих на забезпечення своєчасної доступності та постачання оборонної продукції.

Стратегія окреслює виклики, з якими наразі стикається Європейська оборонна технологічна і промислова база (EDTIB), а також можливості для повного використання її потенціалу і визначає напрямок розвитку на наступне десятиліття.

Для підтримки держав-членів у досягненні цих цілей Європейська оборонно-промислова стратегія пропонує комплекс заходів, спрямованих на:

* Підтримку більш ефективного вираження колективних оборонних потреб держав-членів;

* Забезпечення доступності усіх оборонних продуктів за допомогою більш оперативної системи EDTIB за будь-яких обставин і часових рамок;

* Забезпечення, щоб національні бюджети і бюджети ЄС підтримували необхідними засобами адаптацію європейської оборонної промисловості до нового безпекового контексту;

* Впровадження культури оборонної готовності в усі політики, зокрема, шляхом заклику до перегляду кредитної політики Європейського інвестиційного банку цього року;

* Розвиток тісніших зв'язків з Україною через її участь в ініціативах ЄС на підтримку оборонної промисловості та стимулювання співпраці між оборонною промисловістю ЄС та України;

* Об'єднання з НАТО та стратегічними партнерами, однодумцями та міжнародними партнерами, а також тісніша співпраця з Україною.

Стратегія встановлює індикатори, спрямовані на вимірювання прогресу держав-членів у досягненні промислової готовності. Державам-членам пропонується:

* До 2030 року закуповувати щонайменше 40% оборонного обладнання в рамках кооперації;

* Забезпечити, щоб до 2030 року вартість внутрішньоєвропейської оборонної торгівлі становила щонайменше 35% вартості оборонного ринку ЄС;

* Досягти стійкого прогресу в напрямку закупівель щонайменше 50% свого оборонного бюджету в межах ЄС до 2030 року і 60% до 2035 року.
Ключові теги: ЄС
 

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