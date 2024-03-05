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Знищений корабель ЧФ РФ «Сергей Котов» охороняв Керченську протоку - ВМС ЗСУ
13:06 05.03.2024 |
Знищений українськими силами патрульний корабель Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" виконував вороже завдання з охорони Керченської протоки, повідомив речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.
"Цей (корабель "Сергей Котов" - ІФ-У) конкретно виконував завдання з охорони Керченської протоки, робив це, звісно, незаконно, робив це в територіальних водах України, нагадую, що судноплавство заборонене Україною ще минулого року в цій частині акваторії. Проте росіяни не дослухаються до порад із нашого боку", - сказав він в ефірі національного телемарафону.
Він додав, що загалом у ворога чотири одиниці подібних кораблів у складі Чорноморського флоту, однак два з них уже ліквідовано - "Сергей Котов" і "Павел Державин", який перебуває в ремонті.
За словами Плетенчука, у Криму залишається не так багато одиниць ворожих кораблів, одне судно-ракетоносій проєкту "Каракурт" використовується як ППО, на борту розміщено ЗРК "Панцир С" морського базування.
Речник ВМС ЗСУ зазначив, що іноді російські кораблі виходять у Чорне море, проте "недалеко".
"У принципі для них (росіян - ІФ-У) ситуація доволі складна, вони це розуміють, тому розосередження корабельного складу ближче до судної частини Чорного моря відбувається. Але, звичайно, покинути акваторію вони не можуть", - сказав він.
Станом на ранок вівторка жодного ворожого корабля в Чорному морі не було.
Про знищення патрульного корабля Чорноморського флоту РФ "Сергей Котов" ГУР Міністерства оборони України повідомило 5 березня.
За інформацією ГУР, корабель атакував спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" морськими дронами Magura V5.
Судно зазнало пошкоджень корми, правого та лівого бортів.
"Головне управління розвідки у взаємодії з військово-морськими силами ЗСУ провели блискучу операцію, і "Сергей Котов" цього разу вже точно знищений", - розповів представник ГУР Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода".
Україна не вперше атакує цей корабель - у вересні минулого року під час атаки на кораблі російського флоту "Сергей Котов" отримав значні пошкодження, повідомляли тоді в ГУР.
"Сергей Котов" - новітній патрульний корабель проєкту 22160, який спустили на воду у 2021 році.
До складу Чорноморського флоту РФ корабель увійшов вже після початку повномасштабного вторгнення в Україну - у липні 2022 року.
Загалом у РФ є чотири такі судна - ""Василий Быков", "Дмитрий Рогачев", "Павел Державин" та "Сергей Котов".
Екіпаж судна становить до 80 людей.
За словами Юсова, його вартість - понад 60 млн доларів.
Представник ГУР додав, що у росіян були плани розмістити на кораблі зенітно-ракетні комплекси, і вже такі спроби були.
Також Юсов розповів, що "Сергей Котов" примітний тим, що разом із крейсером "Москва" він брав участь у нападі на острів Зміїний.
"Ну і власне тепер долучився до того ж таки крейсера "Москва"", - сказав Юсов.
За його словами, ситуації щодо екіпажу корабля з'ясовується, але відомо, що є загиблі і поранені. При цьому частина екіпажу могла евакуюватися, додав він.
Представник ГУР також зазначив, що нинішня атака на корабель стала результатом довготривалої операції.
"Результат сам за себе говорить - умовно п'ять прямих влучань випадково не трапляються", - сказав він.
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