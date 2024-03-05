Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У ВР в останній момент погодили Порошенку поїздку, про яку керівництво України просили з Брюсселя

09:06 05.03.2024 |

Політика

 

Заступник спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що відрядження лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка на конгрес "Європейської народної партії" підписали.

Як повідомила "Українська правда", про це Корнієнко сказав в ефірі телемарафону 4 березня.

Віцеспікер заявив, що відрядження експрезидента Порошенка на конгрес ЄНП "щойно було підписане".

Відео на тему:


Одночасно він заперечив наявність системної проблеми з непогодженням візитів депутатів на події за кордоном та заявив, що депутати опозиційних фракцій торік їздили у відрядження частіше, ніж монобільшість".

"Іноді в нас є певні підстави забороняти або не дозволяти виїзд. Вони безпекові, чітко регламентовані... Немає такої проблеми системної. Наразі вже перебуває один чи двоє представників "Європейської солідарності" за кордоном і Петро Олексійович також поїде на свій з'їзд Європейської народної партії", - сказав віцеспікер.

Зауважимо, конгрес ЄНП проходитиме вже у середу у Румунії, а дорога туди за відсутності авіасполучення займає один день.

За даними "Європейської правди", раніше керівництво ЄНП письмово зверталося до Зеленського та Стефанчука з листами-проханнями про дозвіл на поїздку Порошенка на конгрес.

Необхідно також зауважити, що подібні поїздки керівництва Євросолідарності не потребують фінансування з бюджету, тобто причина їхнього блокування не пов'язана з міркуваннями економії державних коштів.

Як відомо, за останні місяці стались кілька гучних скандалів із недопуском опозиційних депутатів на зустрічі з міжнародними партнерами. Серед іншого, Порошенко заявив, що його не випустли на Мюнхенську безпекову конференцію нібито через загрозу його життю. У Раді тоді заявили, що не отримували від Порошенка "заяв і відповідних документів".

29 лютого єврокомісар з питань розширення Олівер Варгеї опублікував лист Порошенка з проханням вплинути на уряд України та припинити "дискримінаційну практику" невипуску за кордон і врахувати цю ситуацію у євроінтеграційному прогресі України.

Після цього віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина звинуватила Порошенка у спробі зриву євроінтеграції.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,3135
  0,1560
 0,41
EUR
 1
 41,5433
  0,2798
 0,68

Курс обміну валют на сьогодні, 09:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1295  0,05 0,12 38,6559  0,03 0,08
EUR 41,3582  0,12 0,29 42,0532  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3250  0,22 0,58 38,3500  0,22 0,56
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес