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АНАЛІТИКА

Шмигаль: Середня зарплата і рівень сплати податків стануть критеріями для бронювання

16:54 04.03.2024 |

Політика

 

Кабінет міністрів працює над зміною підходів для бронювання працівників, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції в понеділок.

"Середня зарплата, рівень сплати податків як людиною, так і компанією, вплив підприємства чи галузі на економіку - це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо", - розказав він.

За словами Шмигаля, станом на березень 2024 року бронь від мобілізації мають близько 700 000 людей.

"Ми хочемо зробити цей підхід більш справедливим", - сказав прем'єр.

Критичні для економіки підприємства збережуть пріоритет у бронюванні, але додаткові можливості отримають підприємства, які наповнюють державний бюджет. "Наприклад, [мають] податкове навантаження вище середнього по галузі. Такого офіційного показника немає, але Податкова його надає", - сказав Шмигаль.

Він пояснив, що зміни у бШмигальронюванні потрібні, тому що держава покладається виключно на власні надходження для утримання армії.

"Восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає, ризикує своїм життям на фронті. Якщо співвідношення менше, тоді ефективність втрачається. Це значить, що ми не будемо мати спроможності забезпечити наші сили безпеки й оборони", - сказав прем'єр.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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