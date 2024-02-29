Фінансові новини
- |
- 29.02.24
- |
- 01:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Опція закриття кордону не згадувалася». Торгпред України – про переговори з Польщею
22:47 28.02.2024 |
Перемовини з міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофом Гетманом і сільського господарства Чеславем Секерським були дуже насиченими та продуктивними. Про тимчасове закриття кордону та припинення торгівлі на них не йшлося, повідомив торговий представник України, заступник міністра економіки Тарас Качка.
"Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі та України. Це непросто, але можливо", - заявив він.
Тарас Качка зазначив, що за всі чотири години переговорів "опція закриття кордону не згадувалася".
"Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск - це було б дуже болісним рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить $11,7 млрд (а за польською статистикою, навіть більше) - це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України", - розповів заступник міністра економіки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Опція закриття кордону не згадувалася». Торгпред України – про переговори з Польщею
|Туск: Польща обговорює з Україною тимчасове закриття кордону для руху товарів
|Закон про корпуправління держкомпаніями запроваджує новий інструмент - листи очікувань власника - заступник міністра економіки
|Європарламент проголосував за виділення 50 млрд євро Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Столичний навчальний центр Experts Club разом з Art Gallery Universe відкрив програму арт-терапії для постраждалих від ПТСР
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
|Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
|Україна підписала угоду про безпеку з Італією
|Україна підписала безпекову угоду з Канадою
|Зеленський: На війні загинули 31 тисяча військових
|Навіщо уряд поїхав на кордон
Бізнес
|Автоконцерн Stellantis купив ШІ-сервіс CloudMade з українською командою розробників
|Google поступово замінює Assistant на Gemini на Android-пристроях
|NVIDIA випускає графічні процесори для ноутбуків RTX 500 і 1000 покоління Ada для штучного інтелекту на ходу
|В Google Docs додали функцію рукописних приміток
|HONOR Magic6 Pro побив 3 рекорди на DxOMark
|Нова фарба для літаків допоможе зменшити викиди вуглекислого газу
|Науковці презентували розумні рукавички з тактильним зв'язком