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АНАЛІТИКА

«Опція закриття кордону не згадувалася». Торгпред України – про переговори з Польщею

 

Перемовини з міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофом Гетманом і сільського господарства Чеславем Секерським були дуже насиченими та продуктивними. Про тимчасове закриття кордону та припинення торгівлі на них не йшлося, повідомив торговий представник України, заступник міністра економіки Тарас Качка.

"Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі та України. Це непросто, але можливо", - заявив він.

Тарас Качка зазначив, що за всі чотири години переговорів "опція закриття кордону не згадувалася".

"Як досить чітко сказав премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск - це було б дуже болісним рішенням для наших економік. Припинити навіть на день торгівлю, яка в річних параметрах становить $11,7 млрд (а за польською статистикою, навіть більше) - це надто болісно. Не кажучи вже про транзит, який є життєво важливим для України", - розповів заступник міністра економіки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Польща
 

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