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Туск: Польща обговорює з Україною тимчасове закриття кордону для руху товарів
17:57 28.02.2024 |
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у діалозі з Києвом, зокрема, обговорюють можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до вирішення накопичених проблем.
Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить TVN24.
"Ми говоримо з українською стороною про можливе тимчасове закриття кордону і призупинення руху товарів... Таке рішення було би тимчасовим і взаємно болючим. Польща має позитивне сальдо торгового балансу з Україною, ми продаємо в Україну більше, ніж отримуємо з України. Але різні групи мають різні інтереси. Хтось заробляє на тому, що Україна може торгувати без митних зборів, але багато хто дуже втрачає від цього", - сказав Туск.
Зі слів прем'єра незрозуміло, яких категорій товарів може стосуватись таке потенційне рішення.
"Я готовий ухвалювати складні рішення у питаннях кордону з Україною, і завжди у консультаціях з Києвом, щоб уникнути зайвої напруги. Але нам потрібно знайти довгострокове рішення", - додав польський прем'єр.
Коментуючи найрадикальніші вимоги фермерів-протестувальників, як то вихід з ЄС чи повне закриття кордону з Україною, Туск сказав, що вони для нього неприйнятні, але Варшава буде піднімати на рівні ЄС питання про кількісні ліміти у торгівлі з Україною.
"Ті ліміти, які пропонує Брюссель і Київ, неприйнятні для нас... Була спроба трохи обмежити наплив сільгосппродукції з України, щоб безмитно ввозилися такі обсяги, як у 2022-2023 роках. Польща пропонуватиме у Брюсселі, щоб референтним періодом були не 2022-23, а попередні роки", - сказав Дональд Туск.
Також польський прем'єр повідомив, що у четвер зустрінеться з представниками фермерів-протестувальників та інших груп, що доєдналися до їхніх акцій.
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