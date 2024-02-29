Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туск: Польща обговорює з Україною тимчасове закриття кордону для руху товарів

 

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у діалозі з Києвом, зокрема, обговорюють можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до вирішення накопичених проблем.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить TVN24.

"Ми говоримо з українською стороною про можливе тимчасове закриття кордону і призупинення руху товарів... Таке рішення було би тимчасовим і взаємно болючим. Польща має позитивне сальдо торгового балансу з Україною, ми продаємо в Україну більше, ніж отримуємо з України. Але різні групи мають різні інтереси. Хтось заробляє на тому, що Україна може торгувати без митних зборів, але багато хто дуже втрачає від цього", - сказав Туск.

Зі слів прем'єра незрозуміло, яких категорій товарів може стосуватись таке потенційне рішення.

"Я готовий ухвалювати складні рішення у питаннях кордону з Україною, і завжди у консультаціях з Києвом, щоб уникнути зайвої напруги. Але нам потрібно знайти довгострокове рішення", - додав польський прем'єр.

Коментуючи найрадикальніші вимоги фермерів-протестувальників, як то вихід з ЄС чи повне закриття кордону з Україною, Туск сказав, що вони для нього неприйнятні, але Варшава буде піднімати на рівні ЄС питання про кількісні ліміти у торгівлі з Україною.

"Ті ліміти, які пропонує Брюссель і Київ, неприйнятні для нас... Була спроба трохи обмежити наплив сільгосппродукції з України, щоб безмитно ввозилися такі обсяги, як у 2022-2023 роках. Польща пропонуватиме у Брюсселі, щоб референтним періодом були не 2022-23, а попередні роки", - сказав Дональд Туск.

Також польський прем'єр повідомив, що у четвер зустрінеться з представниками фермерів-протестувальників та інших груп, що доєдналися до їхніх акцій.
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2077
  0,2172
 0,57
EUR
 1
 41,2968
  0,4211
 1,01

Курс обміну валют на вчора, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1271  0,09 0,24 38,6829  0,07 0,17
EUR 41,3271  0,09 0,23 42,0788  0,10 0,23

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2400  0,20 0,52 38,2500  0,22 0,56
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес