Європарламент проголосував за виділення 50 млрд євро Україні

Європейський парламент на пленарному засіданні у вівторок схвалив виділення пакета макрофінансової підтримки України обсягом 50 мільярдів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу парламенту.

Рішення ухвалили 536 голосами "за", 40 депутатів були проти, а 39 утрималися.

Нагадаємо, 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.

Профільні комітети Європарламенту підтримали рішення про створення програми допомоги 22 лютого.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС розраховує надати перші кошти Україні у березні.

В уряді раніше теж заявляли, що Україна розраховує у березні отримати від ЄС перший транш макрофінансової підтримки у розмірі 4,5 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.