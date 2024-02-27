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АНАЛІТИКА

Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності

 

Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що союзники України створять коаліцію для постачання Києву ракет середньої та великої дальності.

Про це Макрон заявив після переговорів з союзниками України в Парижі в понеділок, його цитує Le Monde, пише "Європейська правда".

За словами Макрона, було ухвалене рішення "створити коаліцію для глибоких ударів, а отже, ракет і бомб середньої і великої дальності".

"Протягом наступних десяти днів ми збираємося покласти всі ці зусилля на стіл переговорів, тому що ми звернулися до багатьох європейських і неєвропейських країн, які мають у своєму розпорядженні боєприпаси", - заявив на пресконференції Макрон, який також закликав європейців "виробляти більше".
 

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