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Макрон оголосив про створення коаліції для постачання Україні ракет великої дальності
09:08 27.02.2024 |
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив, що союзники України створять коаліцію для постачання Києву ракет середньої та великої дальності.
Про це Макрон заявив після переговорів з союзниками України в Парижі в понеділок, його цитує Le Monde, пише "Європейська правда".
За словами Макрона, було ухвалене рішення "створити коаліцію для глибоких ударів, а отже, ракет і бомб середньої і великої дальності".
"Протягом наступних десяти днів ми збираємося покласти всі ці зусилля на стіл переговорів, тому що ми звернулися до багатьох європейських і неєвропейських країн, які мають у своєму розпорядженні боєприпаси", - заявив на пресконференції Макрон, який також закликав європейців "виробляти більше".
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