Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу

Німеччина сьогодні, 26 лютого, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву партію артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Зазначається, що Україна отримала 14 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Що ще увійшло до списку допомоги

* 4 машини розмінування WISENT 1;

* 3 мобільних дистанційно керованих і захищених систем розмінування;

* матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

* 250 наборів для розмінування;

* 10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами;

* 22 системи виявлення та придушення проти дронів;

* 12 терміналів SatCom;

* 4 автомобілі для охорони кордону.

Що планується передати Україні в майбутньому

Також Німеччина відзвітувала і про плани майбутніх поставок. Україна повинна буде 20 систем датчиків і глушилок проти безпілотників, а також 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2.

Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки. Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.