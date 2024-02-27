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Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу
22:40 26.02.2024 |
Німеччина сьогодні, 26 лютого, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву партію артилерійських боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.
Зазначається, що Україна отримала 14 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.
Що ще увійшло до списку допомоги
* 4 машини розмінування WISENT 1;
* 3 мобільних дистанційно керованих і захищених систем розмінування;
* матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
* 250 наборів для розмінування;
* 10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами;
* 22 системи виявлення та придушення проти дронів;
* 12 терміналів SatCom;
* 4 автомобілі для охорони кордону.
Що планується передати Україні в майбутньому
Також Німеччина відзвітувала і про плани майбутніх поставок. Україна повинна буде 20 систем датчиків і глушилок проти безпілотників, а також 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2.
Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки. Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.
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