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АНАЛІТИКА

Дрони, боєприпаси і не тільки. Німеччина передала Україні нову військову допомогу

 

Німеччина сьогодні, 26 лютого, оновила список поставленої Україні військової допомоги. Берлін передав Києву партію артилерійських боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку уряду Німеччини.

Зазначається, що Україна отримала 14 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Що ще увійшло до списку допомоги

* 4 машини розмінування WISENT 1;
* 3 мобільних дистанційно керованих і захищених систем розмінування;
* матеріали для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
* 250 наборів для розмінування;
* 10 розвідувальних БПЛА Vector із запасними частинами;
* 22 системи виявлення та придушення проти дронів;
* 12 терміналів SatCom;
* 4 автомобілі для охорони кордону.

Що планується передати Україні в майбутньому

Також Німеччина відзвітувала і про плани майбутніх поставок. Україна повинна буде 20 систем датчиків і глушилок проти безпілотників, а також 10 додаткових броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2.

Поставки здійснюються зі складів промисловості, фінансуються німецькими фондами для зміцнення потенціалу безпеки. Деякі поставки потребують модернізації або їхнє виробництво триває. Також проводяться заходи з навчання.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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