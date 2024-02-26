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АНАЛІТИКА

Україна підписала безпекову угоду з Канадою

 

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо 24 лютого підписали в Києві угоду про безпеку.

"Сьогодні Україна точно сильніша ніж два роки тому. Сьогодні ми підписали ще одну безпекову угоду, яка зміцнює позиції нашого народу, і особливо наших воїнів. Це потужне і своєчасне рішення, яке є важливим внеском у посилення нашої стійкості. Ми з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Канадою", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

"Документ передбачає виділення Канадою у 2024 році понад 3 млрд канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні. Дякую прем'єр-міністру та всім канадцям! Ви разом із Україною з перших днів повномасштабної війни. Це дуже цінно для нас", - написав також Зеленський.

Згідно з опублікованим на сайті президента України текстом Угоди, "основними компонентами безпекових зобов'язань, що надаються Канадою Україні, є надання всебічної допомоги для захисту й відновлення її територіальної цілісності, відновлення національної економіки та захисту її громадян; підтримка спроможності України запобігати подальшій військовій ескалації або новій агресії з боку Російської Федерації та стримувати її; підтримка майбутньої інтеграції України до євроатлантичних інституцій, зокрема до Європейської економічної зони".

"З цією метою у 2024 році Канада надасть Україні макроекономічну та військову підтримку на суму $3,02 млрд", - зазначено в Угоді. Також документом декларується готовність Канади "продовжувати надавати різнобічну підтримку Україні протягом дії цієї Угоди". Згідно з документом, термін дії Угоди - 10 років.

Як зазначається, "у разі відновлення російської агресії або нападів на Україну після припинення поточних бойових дій ... учасники Угоди протягом двадцяти чотирьох (24) годин проведуть консультації для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії. ...такі консультації можуть проводитися з представниками інших зацікавлених держав, які також уклали домовленості з Україною в рамках Спільної декларації G7".

"За таких обставин, відповідно до своєї внутрішньої правової бази, Канада: надасть Україні швидку та постійну безпекову, військову та економічну допомогу; накладе на Росію економічні та інші витрати; консультуватиметься з Україною стосовно її потреб під час здійснення нею свого права на самооборону, закріпленого у статті 51 Статуту ООН", - зазначено в документі.

Також Угода декларує посилення інтеграції в оборонно-промисловій сфері, зокрема, у сфері технологій та інтелектуальної власності, а також "розширення виробництва... боєприпасів, зокрема боєприпасів великого калібру, або інших пріоритетних видів озброєнь". Крім цього, Угода передбачає більш тісну співпрацю у сфері розвідки та кібербезпеки, боротьби з дезінформацією, допомогу в розмінуванні та післявоєнного відновлення економіки України.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Канада
 

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