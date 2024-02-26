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Новим головою НАЗК обрали Віктора Павлущика
08:15 26.02.2024 |
Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції обрано Віктора Павлущика.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на трансляцію засідання конкурсної комісії.
Комісія з відбору на посаду голови НАЗК обрала Віктора Павлущика. За його кандидатуру одноголосно висловилися усі шість членів комісії.
Після ухвалення рішення Комісія має подати його кандидатуру уряду, призначати на посаду переможця конкурсу - прерогатива Кабміну.
Відомо, що Павлущик обіймав посаду старшого детектива - керівника відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.
У 2023 році він брав участь у конкурсі на посаду директора НАБУ.
Як повідомлялося, до конкурсу загалом було допущено 51 кандидата. З них за результатами тестування на загальні здібності 24 кандидати брали участь у другому етапі конкурсу та проходили співбесіди щодо доброчесності.
До наступного етапу конкурсу на посаду голови НАЗК - фінальних співбесід - пройшли десять кандидатів. Таке рішення ухвалила конкурсна комісія з відбору на посаду голови НАЗК на засіданні 20 лютого 2024 року.
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