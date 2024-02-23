Перші літаки F-16 буде поставлено в Україну до літа - Фредеріксен

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен сподівається, що перші літаки F-16 буде поставлено в Україну до літа.

«Навчання пілотів відбувається дуже швидко й дуже добре. І єдина причина, чому ми все ще затримуємось із передачею F-16 в Україну, це просто технічна причина, технічний момент. Потрібна серйозна інфраструктура для обслуговування цих винищувачів, і ми розуміємо, що провести навчання для F-16 набагато довше та триваліше, ніж для будь-яких інших систем зброї чи літаків», - сказала вона в п'ятницю у Львові після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми дуже наполегливо працюємо в цьому аспекті, і я сподіваюся, що нам вдасться найближчим часом, ще до літа, побачити F-16 у повітряному просторі України. І я думаю, що з огляду на всі ті зусилля, які ми докладаємо, і прекрасну співпрацю між нами й союзниками, ми все-таки будемо готові це забезпечити до літа», - сказала вона.

За словами Зеленського, «першу партію F-16 ми отримуємо цього року. Не говоритиму вам конкретно».

«Під цю кількість літаків будуть готові відповідні пілоти й команди, і технічні команди також, окрім екіпажів, інфраструктурні речі мають бути також підготовлені», - сказав він.