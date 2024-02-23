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Україна підписала безпекову угоду з першою країною за межами G7
16:48 23.02.2024 |
23 лютого у Львові президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.
Про це повідомив заступник глави ОП Ігор Жовква, пише "Європейська правда".
Він наголосив, що Данія - перша країна, що не є членом "Групи семи", з якою Україна уклала подібну угоду.
Угода, за його словами, визначає конкретні обсяги підтримки України з боку Данії.
У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну підтримку України у 2023-2028 роках.
Угода, за словами Жовкви, містить класичні положення щодо чіткої підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, українського шляху реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, а також питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності.
Також в угоді є потужний військовий блок. Данія як співголова Коаліції військово-повітряних сил (AFCC) та учасниця Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони "підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через AFCC, зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні".
Окрім того, в угоді закріпили підтримку розбудови морського флоту України, зусиль із розмінування, а також надання Данією високотехнологічної військової допомоги: безпілотників, засобів зв'язку, радарів.
Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди і з можливістю його продовження за згодою сторін.
Також в угоді традиційно зафіксували механізм консультацій протягом 24 годин за запитом будь-якої зі сторін у разі майбутнього збройного нападу Росії.
Напередодні Метте Фредеріксен оголосила, що її країна укладає двосторонню угоду з Україною, яка гарантує безпекову підтримку Києву у наступні 10 років.
Це сталось після того, як аналогічні угоди були укладені з Францією та Німеччиною.
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