Україна підписала безпекову угоду з першою країною за межами G7

23 лютого у Львові президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Про це повідомив заступник глави ОП Ігор Жовква, пише "Європейська правда".

Він наголосив, що Данія - перша країна, що не є членом "Групи семи", з якою Україна уклала подібну угоду.

Угода, за його словами, визначає конкретні обсяги підтримки України з боку Данії.

У 2024 році військова підтримка Данії становитиме щонайменше 1,8 млрд євро. Крім того, данський Фонд на підтримку України виділив 8,5 млрд євро на поточну підтримку України у 2023-2028 роках.

Угода, за словами Жовкви, містить класичні положення щодо чіткої підтримки майбутнього членства України в ЄС і НАТО, українського шляху реформ, співробітництва в галузі оборонної промисловості, у сфері розвідки, кібербезпеки, відновлення України, а також питання санкцій та притягнення агресора до відповідальності.

Також в угоді є потужний військовий блок. Данія як співголова Коаліції військово-повітряних сил (AFCC) та учасниця Коаліції інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони "підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через AFCC, зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів та навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні".

Окрім того, в угоді закріпили підтримку розбудови морського флоту України, зусиль із розмінування, а також надання Данією високотехнологічної військової допомоги: безпілотників, засобів зв'язку, радарів.

Данія продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом десяти років строку дії цієї угоди і з можливістю його продовження за згодою сторін.

Також в угоді традиційно зафіксували механізм консультацій протягом 24 годин за запитом будь-якої зі сторін у разі майбутнього збройного нападу Росії.

Напередодні Метте Фредеріксен оголосила, що її країна укладає двосторонню угоду з Україною, яка гарантує безпекову підтримку Києву у наступні 10 років.

Це сталось після того, як аналогічні угоди були укладені з Францією та Німеччиною.