Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НАЗК склало на Шурму протокол про конфлікт інтересів

13:43 23.02.2024 |

Політика

 

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало на заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму протокол про адміністративні правопорушення. У нього знайшли конфлікт інтересів, повідомило відомство.

Порушення полягає в створенні Шурмою комітету електроенергетики при Офісі президента. Приватний конфлікт інтересів стосується бізнесу його брата у сфері відновлюваної енергетики.

НАЗК склало на Шурму протокол про конфлікт інтересів

 

Рідний брат Шурми є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел. Сам Шурма у період з 2019 до 2021 року входив до складу наглядової ради фонду "Геліос", що є співзасновником трьох із цих компаній.

На думку комітету, рішення комітету мали вплив на створення умов для успішності бізнесу Олега Шурми.

"Маючи приватний інтерес у вказаній сфері, Ростислав Шурма не повідомив у визначеному законодавством порядку про наявний конфлікт інтересів", - йдеться в повідомленні НАЗК.

Складений агентством протокол за ч. 1 і 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) розглядатиметься в суді.

У разі визнання його винним суд може призначити покарання у вигляді штрафу, а дані про Шурму будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,4803
  0,1434
 0,37
EUR
 1
 41,7280
  0,0067
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1878  0,19 0,49 38,7363  0,17 0,45
EUR 41,3278  0,14 0,34 42,1111  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4800  0,11 0,29 38,5100  0,09 0,23
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес