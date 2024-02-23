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НАЗК склало на Шурму протокол про конфлікт інтересів
13:43 23.02.2024 |
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало на заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму протокол про адміністративні правопорушення. У нього знайшли конфлікт інтересів, повідомило відомство.
Порушення полягає в створенні Шурмою комітету електроенергетики при Офісі президента. Приватний конфлікт інтересів стосується бізнесу його брата у сфері відновлюваної енергетики.
Рідний брат Шурми є кінцевим бенефіціарним власником семи компаній, що здійснюють виробництво електричної енергії з альтернативних джерел. Сам Шурма у період з 2019 до 2021 року входив до складу наглядової ради фонду "Геліос", що є співзасновником трьох із цих компаній.
На думку комітету, рішення комітету мали вплив на створення умов для успішності бізнесу Олега Шурми.
"Маючи приватний інтерес у вказаній сфері, Ростислав Шурма не повідомив у визначеному законодавством порядку про наявний конфлікт інтересів", - йдеться в повідомленні НАЗК.
Складений агентством протокол за ч. 1 і 2 ст. 172-7 КУпАП (порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів) розглядатиметься в суді.
У разі визнання його винним суд може призначити покарання у вигляді штрафу, а дані про Шурму будуть внесені до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
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