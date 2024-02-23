Фінансові новини
- |
- 23.02.24
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Байден оголосив понад 500 санкцій проти РФ через війну та смерть Навального
13:37 23.02.2024 |
Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати запроваджують більш ніж 500 санкцій проти РФ та нові експортні обмеження проти майже 100 організацій напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну та після смерті Алексєя Навального.
Про це йдеться у його заяві, оприлюдненій на сайті Білого дому в четвер, повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні я оголошую про запровадження понад 500 нових санкцій проти Росії за її загарбницьку війну проти України та за смерть Алексєя Навального, мужнього антикорупційного активіста і найзапеклішого лідера путінської опозиції", - оголосив Байден.
Він повідомив, що ці санкції будуть спрямовані проти осіб, пов'язаних із ув'язненням Навального, а також проти російського фінансового сектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж та осіб, які ухиляються від санкцій на багатьох континентах.
"Вони (санкції) забезпечать, щоб Путін заплатив ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і за репресії всередині країни", - сказав Байден.
США також запроваджують нові експортні обмеження проти майже 100 організацій, які надають приховану підтримку російській військовій машині, повідомив президент США.
"Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів Росії. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі", - заявив американський президент.
Нагадаємо, Велика Британія у четвер, 22 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного російського вторгнення, оголосила про нові санкції проти РФ за її агресію проти України.
23 лютого Рада ЄС ухвалила тринадцятий пакет обмежувальних заходів проти Росії і тих, хто несе відповідальність за продовження війни проти України, а також тих, хто суттєво підтримує військові зусилля РФ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Байден оголосив понад 500 санкцій проти РФ через війну та смерть Навального
|ЄС затвердив 13-й пакет санкцій для РФ
|МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF
|Слуга народу повернулася до ідеї розмежувати повноваження мера Києва і голови КМДА
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Купити ігрові ноутбуки чи купити ноутбуки для навчання: поради для обрання найкращого
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Бундестаг проголосував за далекобійну зброю для України без згадки про Taurus
|Комітети Європарламенту підтримали макрофін на 50 млрд євро для України
|Столтенберг: Україна матиме право завдавати ударів із F-16 по російських військових цілях за межами України
|Посли G7 застерегли владу України від саботажу реформи Бюро економічної безпеки
|Комітет Гетманцева підтримав відстрочку перезавантаження БЕБ
|Посли ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти РФ
Бізнес
|Голова Xbox: усі ігри Activision Blizzard, включно з Call of Duty, з'являться в каталозі Game Pass
|Signal зберігатиме номер телефону в таємниці, а ім’я користувача можна змінити
|У Раду внесли законопроєкт про штрафи для водіїв за шини не за сезоном
|Мільярдер Безос завершив продаж 50 млн акцій Amazon на 8,5 мільярдів доларів
|Північна Корея запускає азартні сайти зі шкідливим програмним забезпеченням
|Google випустила модель ШІ Gemini 1.5 Pro, що перевершує конкурентів
|Європейські автовиробники об'єднуються проти китайської загрози – Bloomberg