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Слуга народу повернулася до ідеї розмежувати повноваження мера Києва і голови КМДА
Верховна Рада планує напрацювати зміни до закону про столицю в межах роботи тимчасової спеціальної комісії щодо ефективності функціонування органів публічної влади Києва у період дії правового режиму воєнного стану. Про це в коментарі LIGA.net сказав голова комісії Віталій Безгін.
"Безумовно, ми розуміємо, що Київ залишається стратегічною ціллю агресора. Але, з іншого боку, в дуже незадовільному стані знаходяться об'єкти стратегічної інфраструктури, зокрема мости та метро. Одною з причин того, що відбувається в Києві, окрім низького рівня місцевого управління, є те, що сама система управління - хаотична, а це вже має виправляти Верховна Рада", - сказав він.
За словами Безгіна, більшість киян не знають, за що відповідає мер, за що - голова Київської міської державної адміністрації (КМДА), а за що - голова Київської міської військової адміністрації (КМВА).
"Нам потрібне нормальне розмежування повноважень на рівні закону. Тимчасова комісія має провести системну аналітику всіх галузей, встановити, що можна регулювати на рівні законодавства щодо розмежування повноважень, і запропонувати такі законодавчі ініціативи", - пояснив депутат.
Він сказав, що це можна було б зробити й без комісії, але такий формат дозволить залучити представників всіх фракцій та груп і представників влади Києва: мера та голову КМДА Віталія Кличка, голову КМВА Сергія Попка, секретаря Київради Володимира Бондаренка.
"Хтось може спробувати політизувати цей процес, але намагатимемося цього уникнути", - сказав Безгін.
"У Віталія Кличка як міського голови Києва повноважень менше не стане, бо на цю посаду його обирали кияни. Що стосується повноважень голови КМДА, то ці повноваження мають бути розмежовані. Зміни до закону про столицю мають стати одним з результатів роботи комісії", - сказав він.
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