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АНАЛІТИКА

Данія уклала з Україною безпекову угоду й оголосила новий пакет допомоги

 

Данія уклала десятирічну безпекову угоду з Україною, слідом за аналогічними угодами, підписаними нещодавно між Києвом і Берліном, Києвом і Лондоном, а також Києвом і Парижем. Про це йдеться в поширеній у четвер, 22 січня, заяві міністерства закордонних справ Данії.

"Угода передбачає, що майбутня військова і цивільна підтримка буде визначена в рамках двосторонньої політичної угоди на наступні 10 років і фінансуватиметься з Данського фонду для України, який наразі оцінюється в 69,1 мільярда крон (10 мільярдів доларів США. - Ред.)", - зазначається в заяві МЗС Данії, яку наводить агенція новин AFP.

Фредеріксен оголосила новий пакет допомоги

Так само цього дня прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен повідомила, що данський уряд погодив наступний пакет військової допомоги Україні на суму 1,7 мільярда крон (247,40 мільйона доларів - Ред.).

"Час не допомагає Україні, тільки дії мають значення на полі бою", - сказала вона на пресконференції. "Боротьба України за свободу - це наша боротьба", - додала Фредеріксен, цитує Reuters.

До цього пакета мають увійти системи протиповітряної оборони, дрони та 15 тисяч артилерійських снарядів, пояснила Фредеріксен. Вона також уточнила, що вже влітку цього року Данія передасть Україні перший бойовий літак F-16. За словами керівниці данського уряду, Росія становить дедалі більшу загрозу для Європи.

Данія вже надала військової допомоги на 4,5 млдр євро

Загалом з початку війни Росії проти України данська підтримка України становить близько 4,5 мільярда євро у вигляді військової допомоги та близько 411 мільйонів євро у вигляді фінансування на цивільні потреби. З цивільної підтримки близько 317 мільйонів євро було надано в вигляді грантів, а близько 94 мільйонів євро було виділено на гарантії та гарантійні схеми. Ця підтримка України Данією не включає данську підтримку через механізми ЄС, зазначається на окремому сайті МЗС Данії.

Данія вважається одним з найвідданіших та найактивніших союзників України, уточнює інформагенція AFP.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Данія
 

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