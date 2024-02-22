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Бундестаг проголосував за далекобійну зброю для України без згадки про Taurus
17:18 22.02.2024 |
Німецький Бундестаг підтримав підготовлену керівними партіями пропозицію щодо озброєння для України, яка, серед іншого, передбачає заклик надати далекобійні системи Києву.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Deutschlandfunk.
За пропозицію проголосували 382 депутати, 284 висловилися проти і двоє утрималися.
В ухваленому документі сказано, що парламентські фракції коаліції виступають за надання Україні "додаткових необхідних систем далекобійного озброєння та боєприпасів". Крилаті ракети Taurus у пропозиції напряму не згадуються.
Під час обговорення міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку Німеччини. Про це, за його словами, свідчить і нещодавно укладена безпекова угода.
Пісторіус не відповів на запитання депутата від ХДС Хардта щодо перспективи постачання Taurus.
Які саме далекобійні системи маються на увазі в ухваленому документі, парламентські групи інтерпретують по-різному, повідомляє t-online.
Низка депутатів від "Зелених" і "Вільних демократів" припускають, що саме Taurus мались на увазі.
Водночас заступниця лідера парламентської фракції СДПН Габріела Гайнріх, заявила, що формулювання "не обов'язково" означає Taurus.
"Це питання інтерпретації... Річ у тім, що ми не провели червону лінію в цьому питанні", - сказала вона.
В ухваленій пропозиції, зокрема, зазначено таке: "Україна повинна і надалі мати можливість здійснювати атаки на військові об'єкти, такі як склади боєприпасів, шляхи постачання і командні пункти далеко за лінією фронту, і бути здатною захистити своїх солдатів від атак російських військових у найкращий можливий спосіб".
Раніше у Бундестазі не знайшлося достатньо голосів для ухвалення резолюції, внесеної опозицією, із прямим закликом надати Україні далекобійні ракети Taurus.
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