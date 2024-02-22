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Комітети Європарламенту підтримали макрофін на 50 млрд євро для України
14:20 22.02.2024 |
Профільні комітети Європарламенту підтримали рішення про створення багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила депутатка Віола фон Крамон.
"Ми щойно затвердили Ukraine Facility, фінансову допомогу обсягом 50 млрд євро на наступні роки. На наступному пленарному тижні у Страсбурзі парламент ще раз продемонструє солідарність з Україною", - написала вона.
Повідомлення з'явилося також на сайті Європарламенту. Як зазначають, бюджетний комітет, комітет із закордонних справ та комітет з питань промисловості, наукових досліджень та енергетики затвердили рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС, у яке входить у тому числі Ukraine Facility.
27 лютого Європарламент на пленарному засіданні повинен розглянути створення Ukraine Facility.
Нагадаємо, 1 лютого лідери ЄС подолали довготривалий спротив Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн казала, що ЄС розраховує надати перші кошти Україні у березні.
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