Комітет Гетманцева підтримав відстрочку перезавантаження БЕБ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт N10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), а підтримані бізнесом альтернативні до нього законопроєкти рекомендував відхилити.

Про це голова Комітету народний депутат Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

"Дуже гарячі дискусії та дуже складне рішення. Особливо для мене, як автора законопроекту 10088-1, який відверто є кращим за інші, був підтриманий Комітетом, але з жовтня "не може" бути розглянутий в залі. Буду вимагати розглянути всі законопроекти разом", - написав Гетманцев.

Перший заступник голови Комітету Ярослав Железняк ("Голос") уточнив, що урядовий законопроєкт підтримали 22 його члени, ще 4 проголосували проти.

"Не дивлячись на позицію міжнародних партнерів, бізнесу та громадськості влада буде намагатися протягнути в екстреному порядку своє фейкове перезавантаження БЕБ написане Татаровим, і подане від уряду під №10439. Там де майже нічого не змінюють, а саме перезавантаження БЕБ відбудеться через рік після завершення війни", - писав Железняк.

За його словами, урядовий законопроєкт не підтримало жодне бізнес-об'єднання, однак Офіс президента наполягає на його ухваленні у першому читанні вже цього тижня. Водночас цілий ряд бізнес-асоціацій підтримали альтернативний законопроєкт про перезавантаження БЕБ №10439-2.

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Своєю чергою міністр юстиції Денис Малюська заявив, що урядовий законопроєкт відкладає переатестацію співробітників БЕБ до завершення війни нібито через дефіцит кадрів, за винятком обрання голови БЕБ та переатестації його заступників.

"Переатестація решти співробітників БЕБ відбудеться після війни. Параметри такої переатестації зараз сказати складно, оскільки не зрозуміло що відбуватиметься з ринком праці... Зараз просто не існує достатньо непрацевлаштованих кваліфікованих та порядних людей, які могли б замінити співробітників БЕБ так, щоб робота покращилась", - написав Малюська у Facebook.

На думку міністра, кадри для БЕБ буде простіше знайти після завершення війни і демобілізації.