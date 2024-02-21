Посли ЄС схвалили 13-й пакет санкцій проти РФ

Постійні представники ЄС дали згоду на схвалення 13-го пакета санкцій проти Росії, який має бути остаточно затверджений до другої річниці російського вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, про схвалення пакета повідомило також бельгійське головування у Раді ЄС.

"Посли ЄС щойно дали зелене світло 13-му пакету санкцій ЄС. Має бути опублікований напередодні річниці 24 лютого", - написав він.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала домовленість про 13-й пакет санкцій проти Росії

"Ми повинні продовжувати послаблювати військову машину Путіна. Маючи загалом 2000 імен та найменувань у списках, ми продовжуємо чинити тиск на Кремль. Ми також продовжуємо обмежувати доступ Росії до безпілотників", - заявила вона.

Напередодні прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила, що Європейський Союз уже готує новий пакет санкцій проти Росії, і про нього може бути оголошено цього тижня.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати планують оголосити про нові санкції проти Росії через смерть у в'язниці опозиціонера Алексєя Навального.

Євросоюз також обіцяє накласти санкції проти причетних. Крім того, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив про плани перейменувати санкційний режим за порушення прав людини на честь Навального.