В Україні спростили правила для бронювання працівників оборонних компаній

Правила бронювання працівників оборонних підприємств в Україні спростили. Компаніям, які працюють на армію, запропонували два варіанти бронювання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінстратегпрому.

Відомство оновило критерії для бронювання людей, що залучені до оборонно-промислового комплексу. Мінстратегпром наголошує, що не займається безпосередньо бронюванням працівників, а лише визначає критерії.

Ідеться про два варіанти "броні": від 50% військовозобов'язаних працівників та до 50% включно.

Варіант 1. Від 50% працівників, незалежно від військово-облікової спеціальності

Це підприємства, установи та організації, які виробляють товари для військових, розробляють, модернізують та ремонтують військову та спеціальну техніку та запчастини до неї, виготовляють боєприпаси й інші продукти оборонного призначення. Мають відповідати обом критеріям.

Критерії:

* Підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони або бути співвиконавцем такого контракту.

* Понад 50% від загального обсягу виробництва - це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

Варіант 2. До 50% військовозобов'язаних працівників (включно).

Йдеться про підприємства, що працюють у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності. Мають відповідати трьом з п'яти зазначених далі критеріїв.

Критерії:

* Підприємство має бути в стадії виконання контракту з держзамовником у сфері оборони або бути співвиконавцем такого контракту.

* Понад 50% від загального обсягу виробництва - це товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період).

* Підприємство має бути включене до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.

* Підприємство має брати участь у реалізації завдань і заходів, передбачених державними цільовими програмами у літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності.

* Підприємство має виготовляти товари, виконувати роботи і надавати послуги для підприємств ОПК (які, в свою чергу, використовують їх для виготовлення товарів оборонного призначення).

Наголошується, що рішення про відповідність підприємства цим критеріям приймається робочою групою, утвореною Мінстратегпромом та представниками інших заінтересованих органів державної влади.

Алгоритм дій

Спочатку потрібно надіслати лист-звернення до Мінстратегпрому разом із документами на підтвердження відповідності критеріям.

За результатами розгляду Мінстратегпромом ухвалюється відповідне рішення згідно з вимогами Наказу Мінстратегпрому від 23.02.2023 № 27.

Якщо компанія відповідає критеріям і Мінстратегпром ухвалює відповідне рішення, його визнають критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Це є підставою для подальшого бронювання.

Для підприємств у сфері промисловості, літакобудівній галузі та у сфері космічної діяльності: рішення про відповідність критеріям є одним із кроків на шляху до бронювання. Детально цей процес прописаний у Постанові КМУ від 27 січня 2023 року № 76.