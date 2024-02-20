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АНАЛІТИКА

Українські перевізники розпочали акцію на кордоні з Польщею у відповідь на польські протести

Українські перевізники розпочали акцію на кордоні з Польщею у відповідь на польські протести

 

20 лютого українські перевізники розпочали мирну акцію біля ПП "Рава-Руська-Гребенне", "Краківець-Корчова" та "Шегині-Медика" у відповідь на блокаду пунктів пропуску польськими протестувальниками.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Суспільне".

Акція протесту стартувала о 12:00. Водії розмістили на вантажівках плакати з написами українською та англійською мовами: "Зніміть блокаду - поверніть українських водіїв додому", "Стоп блокаді на кордонах", "Втратить Україна - втрачатиме Польща", "Блокада України - зрада європейських цінностей" та іншими.

"Те, що роблять поляки, вже вийшло за будь-які межі. Сьогодні в нас тут є "Асоціація міжнародних автомобільних перевізників", ГО "Український транспортний союз", ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України. Суть нашої акції - зупиняти польські автомобілі, які об'їжджають поза чергою і щоб вони стояли тут так, як наші стоять у Польщі", - каже голова ГО "Український транспортний союз у Львівській області" Олег Дубик.

Дубик зазначає, що польські вантажівки впускатимуть на територію України з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські.

Як розповів в ефірі "Суспільне.Спротив" голова ГО "Міжнародні автомобільні перевізники України" Володимир Михалевич, мирна акція біля трьох міжнародних ПП "Рава-Руська", "Краківець" та "Шегині" триватиме з 20 лютого до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками.

"Або стоять всі, або їдуть всі. Не може бути ситуації, коли українські автомобілі стоять, а польські будуть їхати. Розуміємо ситуацію з тим, чого вони хочуть. Але всі вимоги поляків є або до Євросоюзу, або до своєї влади, жодних претензій, вимог до України немає, тому це дуже дивна ситуація. Люди налаштовані дуже потужно, будуть стояти цілодобово", - каже Володимир Михалевич.

Нагадаємо, вранці 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика-Шегині" та висипали частину зерна з вантажного потяга на колії.
Ключові теги: Польща
 

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